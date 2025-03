Vil likevel støtte republikansk budsjettforslag – uklart om det blir godkjent

Schumer sa på gulvet i Senatet at valget mellom Republikanernes forslag og en nedstenging «ikke er et valg i det hele tatt», men at en nedstengning vil være et langt være utfall.

Det er stadig uklart om forslaget vil bli vedtatt. Det har blitt godkjent i Representantenes hus, men i Senatet har Republikanerne 53 seter mot Demokratenes 47, og det trengs 60 ja-stemmer for å få det vedtatt. Schumer sa så sent som onsdag at partiets senatorer ville stemme nei.

Mange demokrater har sagt at de vil stemme nei til forslaget, og de synes ifølge nyhetsbyrået AP å være villige til å risikere en nedstengning ved midnatt fredag. De har rettet hard kritikk mot Trump-administrasjonens omfattende kutt i statsapparatet.

Andre har argumentert for at en nedstengning potensielt kan gjøre at kuttene slår hardere ut. Ifølge Schumer kan støtteprogrammer for krigsveteraner, trygd og domstolene bli rammet.

