Trump-rådgiver vil droppe kontrakter med nyhetsbyråer: – Vi bør lage nyhetene selv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lake, som selv har vært journalist, er en av Donald Trumps lojale støttespillere. Hun har blitt pekt på som den nye lederen av US Agency for Global Media (USAGM), et kontor som overser statlig støtte til diverse nyhetsbyråer, som AFP, Reuters og AP.

– Vi bør ikke betale nyhetsbyråer utenfra for å fortelle oss hva nyhetene er, skriver Lake på X.

Hun er enda ikke blitt bekreftet som kontorets nye leder, men ble ansatt som en spesialrådgiver forrige måned.

– Vi bør lage nyhetene selv. Hvis ikke det er mulig bør skattebetalerne få vite hvorfor, skrev Lake videre.

Dette er ikke første gang apparatet rundt Trump er i klinsj med pressen. Nyhetsbyrået AP er fra før utestengt fra det ovale kontor og Air Force One.

Les også: Trump fordømmes for å bruke «palestiner» som skjellsord: – Under enhver verdighet

Les også: Trump, Europa og spillet om Nato: – Han ryster dere ut av sløvheten (+)