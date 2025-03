Toppuniversitet sier opp 2000 ansatte etter Trump-kutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Universitetet skriver at det er en vanskelig dag.

– Stansen i mer enn 800 millioner dollar i USAID-finansiering tvinger oss nå til å avslutte livsviktig arbeid her i Baltimore og i utlandet, heter det i en uttalelse fra skolen.

Johns Hopkins University ligger i Baltimore og er et ledende forskningsinstitutt i USA.

Siden Trump returnerte til Det hvite hus i januar, har USAs bistandsdirektorat USAID blitt rammet av massive kutt. Kuttene er del av innsatsen ledet av Elon Musk og effektiviseringskontoret DOGE for å kutte den offentlige pengebruken.

Etter å ha fryst all utbetaling av bistand for en gjennomgang, har USAs utenriksdepartement kunngjort at det vil stanse 83 prosent av USAIDs programmer.

Kommentar: To nye autoritære grep fra Trump (+)

Les også: De kan forme «et nytt Europa»: – Trump tvinger det fram (+)

Les også: Har han blikket mot Det hvite hus i 2028?