Over 50 universiteter i USA satt under gransking av Trump-administrasjonen

Etterforskningen retter seg mot påstått rasediskriminering i universitetsprogrammer, som administrasjonen mener diskriminerer hvite og asiatisk-amerikanske studenter.

Det amerikanske utdanningsdepartementet kunngjorde granskningen én måned etter at det ble sendt ut et notat som advarte skoler og universiteter om at de kunne miste føderal støtte ved bruk av «rasebaserte preferanser» i opptak, stipendordninger eller andre deler av studielivet.

– Departementet jobber for å reorientere håndhevingen av borgerrettigheter for å sikre at alle studenter er beskyttet mot ulovlig diskriminering, sier utdanningsminister Linda McMahon i en uttalelse.

– Studentene må vurderes etter sine prestasjoner, ikke forhåndsdømmes på grunn av hudfargen, sa McMahon.

Gransking av minoritetsprogram

Universiteter mistenkes for brudd på borgerrettighetsloven fra 1964 ved å samarbeide med The PhD Project, en ideell organisasjon som hjelper medlemmer av minoritetsgrupper å oppnå doktorgrader.

Blant de 45 skolene som granskes for «angivelig å ha engasjert seg i raseekskluderende praksis» er prestisjetunge Ivy League-institusjoner som Cornell og Yale, samt ledende universiteter som MIT, University of Chicago og UC Berkeley.

I tillegg etterforskes sju skoler for «påstått ulovlige rasebaserte stipender og rasebasert segregering».

Kuttet 400 millioner dollar til Columbia

Trump-administrasjonen har også kuttet 400 millioner dollar i føderale tilskudd til Columbia University, med påstand om at universitetet ikke beskyttet jødiske studenter mot trakassering under protester mot Israels offensiv i Gaza.

Det har vært store studentdemonstrasjoner ved Columbia og flere andre universiteter i USA etter at Hamas angrep Israel 7. oktober 2023. Protestene mot Israels militære krigføring på Gazastripen førte til anklager om antisemittisme som avvises av aktivistene selv.

