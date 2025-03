Ny tiltale mot Diddy – anklagene vokser

Ifølge NBC News skal han blant annet ha tvunget ansatte til å jobbe lange dager med lite søvn og truet dem om de ikke innrettet seg etter hans ønsker. Combs nekter for alle anklagene.

55-åringen ble arrestert i september i fjor og sitter fremdeles varetektsfengslet i New York. Rettssaken mot ham er planlagt å starte 5. mai.

Han er tiltalt av føderale myndigheter for seksuelle overgrep, vold og utpressing. Påtalemyndigheten anklager Combs for å ha drevet et såkalt «sexforbryterimperium».

Videre anklages han for å ha brukt makten og prestisjen han hadde på grunn av sin posisjon i musikkbransjen til å presse kvinner til å slutte seg til kretsen rundt ham, ofte under dekke av at han var ute etter et romantisk forhold. Deretter skal han ha brukt vold, trusler og tvang til å få kvinnene til å utføre seksuelle handlinger.

Under rettsmøtet på Manhattan fredag sto Combs med hendene foldet foran seg og fortalte dommer Arun Subramanian at han hadde lest den nye tiltalen og at han forsto anklagene som var rettet mot ham.

Da Combs ble ført ut av rettssalen, blåste han kyss og vinket til familiemedlemmer på tilhørerbenken.