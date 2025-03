Meslinger på frammarsj i Europa – smittevernbyrå maner til vaksinering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjor ble det registrert 32.265 tilfeller av meslinger i de totalt 30 landene som er omfattet av EU eller EØS, opplyser ECDC i en pressemelding fredag.

Det er nær ti ganger så mange som i 2023, da det ble registrert 3973 tilfeller.

Ifølge ECDC var det nær 90 prosent av dem som ble diagnostisert med meslinger i fjor, som ikke hadde tatt vaksine mot den smittsomme sykdommen.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir feber, utslett og luftveisinfeksjon. Den kan føre til alvorlige komplikasjoner, som lungebetennelse og hjernebetennelse.

Barn mest utsatt

– Vaksinasjon er en solidaritetshandling. Når vi beskytter oss selv, beskytter vi også andre. Vi må kunne forebygge det som kan forebygges. Det er avgjørende at vi styrker innsatsen for å komme videre, redde liv og gjøre meslinger til en sykdom fra fortiden, sier ECDC-direktør Pamela Rendi-Wagner.

Byrået påpeker at barn under ett år, som er for unge til å vaksineres, betaler den høyeste prisen ettersom en opphopning av ubeskyttede befolkningsgrupper fortsetter å bidra til spredningen av meslinger.

ECDC oppfordrer foreldre som ikke er vaksinert, til å sjekke seg selv og barnas vaksinasjonsstatus – og å få oppfriskningsdoser om nødvendig.

Dobling, ifølge WHO

Torsdag meldte nyhetsbyrået Reuters om en analyse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond Unicef, som viste at antallet registrerte meslingtilfeller har nådd det høyeste nivået i Europa-regionen på 25 år, og at det doblet seg fra 2023 til 2024.

Europa-regionen i WHO består av 53 land og omfatter ikke bare europeiske land slik ECDC-statistikken gjør. Også en rekke land i Sentral-Asia er med i statistikken.

Det var totalt 127.350 registrerte tilfeller i de 53 landene, og av disse utgjorde barn under fem år mer enn 40 prosent.

– Meslinger er tilbake, og det er en vekker. Uten høy vaksinasjonsdekning er det ingen sikkerhet for helsen, sa Hans Henri P. Kluge, WHOs regiondirektør for Europa.