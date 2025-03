Kutter nødhjelp til én million mennesker i Myanmar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fra april mister over én million mennesker i Myanmar tilgangen på WFPs livreddende mathjelp som følge av kritisk mangel på finansiering, heter det i en uttalelse fra FN-byrået.

Verdens matvareprogram forsyner trengende i Myanmar med mat og forsyninger. Organisasjonen operer i 120 land og territorier i verden.

Ifølge FN står 15,2 millioner mennesker i landet overfor matusikkerhet i 2025. I tillegg trenger 19,9 millioner mennesker humanitærhjelp.

Forrige uke opplyste Verdens matvareprogram at de tvinges til å kutte verdien av matkuponger til hundretusener av rohingyaer fra 12,50 dollar til 6 dollar per person – cirka 65 kroner – per måned.

Rohingyaene er en muslimsk minoritet som myndighetene i Myanmar hevder ikke har rett til statsborgerskap, selv om de har bodd i landet i generasjoner.

Myanmar er preget av uro etter statskuppet for fire år siden. Det er fremdeles unntakstilstand, og juntaen kjemper mot en rekke opprørsgrupper i ulike deler av landet.