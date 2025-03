Danmarks utenriksminister om Grønland: Kan ikke oppfylle Trumps intensjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg føler at Trump snakker om denne saken på mange forskjellige måter, avhengig av hvem som spør, sier Løkke fredag.

Trump ble spurt på en pressekonferanse torsdag om annektering av Grønland, og svarte «jeg tror det vil skje».

– I går var det en journalist som spurte om annektering. Så komme reaksjoner som dette, som i bunn og grunn avslører en amerikansk intensjon som vi ikke kan oppfylle, fortsetter Løkke.

Han påpeker at regenten av Danmark har regjert over Grønland siden 1380, og at det trolig kommer til å fortsette slik en lang tid framover.

– Det er da et riksfellesskap som må fornyes og moderniseres. Jeg håper på samarbeid for å gjøre den grønlandske økonomien enda sterkere, sier Løkke.

Les også: Grønland-ekspert: – Valget er et nederlag for Donald Trump (+)

Les også: Grønlands regjeringssjef kaller inn til hastemøte etter Trump-uttalelse