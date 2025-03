WHO: Meslinger på sitt høyeste nivå i Europa på 25 år

Antallet meslingtilfeller doblet seg i 2024 sammenlignet med året før, ifølge en analyse fra WHO og FNs barnefond Unicef, skriver nyhetsbyrået.

– Meslinger er tilbake, og det er en vekker. Uten høy vaksinasjonsdekning er det ingen sikkerhet for helsen, sier Hans Henri P. Kluge, WHOs regiondirektør for Europa.

Barn under fem år utgjorde mer enn 40 prosent av de 127.350 registrerte tilfellene som ble innmeldt i regionen i fjor. Det omfatter 53 land i Europa og Sentral-Asia, sier WHO i en uttalelse.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir feber, utslett og luftveisinfeksjon. Den kan føre til alvorlige komplikasjoner, som lungebetennelse og hjernebetennelse.

Meslinger rammer i hovedsak barn under fem år. Minst 95 prosent av barn i et land må være fullvaksinert mot sykdommen for å forhindre et utbrudd.

