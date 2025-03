Vaksineskeptiker får ikke lede USAs folkehelsinstitutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Weldon sier til New York Times at han ble kontaktet på onsdag av en tjenesteperson i Det hvite hus, som fortalte at de ikke hadde nok stemmer til å få ham godkjent i Senatet.

71 år gamle Weldon, som er lege og tidligere kongressmedlem fra Florida, har lenge uttrykt bekymring for uønskede effekter av immunisering. Han har fremmet den avkreftede teorien om en sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Kandidaturet ble trukket bare minutter før Weldons utspørring i Senatet skulle starte.

CDC er underlagt helsedepartementet, som ledes av helseminister Robert F. Kennedy Jr. Han skal ifølge avisen være svært skuffet over avgjørelsen om å trekke kandidaturet.