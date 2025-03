Trump fordømmes for å bruke «palestiner» som skjellsord: – Under enhver verdighet

I en kommentar til pressefolk i Det ovale kontor onsdag sa Trump at senator Chuck Schumer er blitt palestiner.

– Tidligere var han jødisk. Han er ikke jødisk lenger. Nå er han palestiner, sa Trump om Schumer som er Demokratenes leder i Senatet.

Schumer, som har sittet i Senatet i mange år, har alltid vært en sterk støttespiller for Israel, men han støtter også en tostatsløsning og har den siste tiden vært svært kritisk til Israels krig i Gaza.

Både jødiske og muslimske organisasjoner fordømmer Trumps språkbruk.

– En president har mye makt. Men han har ikke makt til å bestemme hvem som er eller ikke er jødisk. Det er under en presidents verdighet å bruke «palestiner» som skjellord, sier den jødiske menneskerettsorganisasjonen Anti-Defamation League på X.

– Nihad Awad, som er direktør i Council on American-Islamic Relations, sier at Trump må be om unnskyldning. Han kalte bruken av «palestiner» som skjellsord både støtende og under presidentens verdighet.

Også Halie Soifer, direktør for Jewish Democratic Council of America, fordømmer Trump og kaller uttalelsen horribel.

– Helt siden han ble president, har han framhevet antisemittiske konspirasjonsteoretikere og angrepet vårt demokrati. Hans språkbruk, agenda og allianser med høyreekstremister setter amerikanske jøder i fare, melder Soifer på X.

