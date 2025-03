Store opptøyer i Argentina – nesten 50 personer skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet avfyrte tåregass og skjøt gummikuler mot demonstrantene, som svarte med å kaste steiner mot politiet og tenne på en politibil og flere søppelkasser, melder avisen La Nación.

Ifølge avisen er minst 150 personer pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen, og 46 er skadet.

Argentinas sikkerhetsdepartement sa sent onsdag kveld at 124 personer var pågrepet, og at 26 av byens sikkerhetsstyrker og politi ble skadet og sendt til sykehus, deriblant én person med skuddskader.

Ifølge departementet ble også 20 demonstranter skadet i sammenstøtene, hvorav tilstanden til én av dem skal være alvorlig. Lokale medier melder at tilstanden til en fotograf som dekket protesten for pressen, var kritisk. Han skal ha fått en tåregassbeholder i hodet.

Hooligans og pensjonister

Flere hooligans sluttet seg til demonstrasjonene, ifølge sikkerhetsdepartementet. I Argentina kalles de Barra brava, og de har mye innflytelse i landet og kontakter i den kriminelle underverdenen.

Medlemmer av venstreorienterte grupper og fagforeninger deltok også i demonstrasjonene foran kongressbygningen, ifølge flere medier.

I en uttalelse fordømmer fagforeningen CGT Jsvier Mileis regjerings harde grep mot demonstrantene, som CGT mener ble voldelig, meningsløst og ulovlig undertrykt. Fagforeningen anklager også politiet for brutalitet og sier både pensjonister, demonstranter, journalister og enkelte tilfeldig forbipasserende ble skadet.

– Regjeringen lyver

Buenos Aires-guvernør Axel Kicillof har også fordømt undertrykkelsen av demonstranter i byen, som han sier ble utsatt for blodig vold.

– Det som skjedde i dag er et angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter. Mens en fotograf kjemper for livet, lyver regjeringens talspersoner, og de rettferdiggjør vold og sprer hat, skriver han i et innlegg på X.

Demonstrasjonene brøt ut i lys av president Mileis kraftige nedskjæringer i den offentlige pengebruken i Argentina. Tusenvis av offentlig ansatte har fått sparken, og en rekke velferdsprogrammer har blitt kuttet.

Selv om kuttene har redusert inflasjonen i Argentina betydelig, har de også kvelt økonomien i landet. I landet, som tidligere var velstående, lever nå mer enn 50 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

