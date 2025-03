Russland: Fredsbevarende styrker er lik væpnet konflikt

– Det er fullstendig uakseptabelt fra vår side at styrker fra andre land utplasseres i Ukraina under hvilket som helst flagg, sier talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova.

– Det er det samme som at disse landene er involvert i en direkte væpnet konflikt med landet vårt, fortsetter hun.

Onsdag møttes forsvarsministre fra fem europeiske land for å diskutere mulige sikkerhetsgarantier for Ukraina, inkludert muligheten for en fredsbevarende styrke under en eventuell våpenhvile.

Tirsdag møttes også forsvarssjefer fra 36 forskjellige land, inkludert Norge, for å diskutere muligheten for å opprette en fredsbevarende styrke i Ukraina.

