Propalestinske demonstranter pågrepet i Trump Tower

Etter å ha advart demonstrantene om at de må forlate bygningen på Fifth Avenue i New York, rykket politiet inn og begynte å pågripe dem.

98 demonstranter ble pågrepet, opplyser politiet.

«Jøder sier: Slutt å væpne Israel», «Få Mahmoud hjem nå» og «Kjemp mot nazister, ikke studenter», sto det blant annet på demonstrantenes bannere.

Mahmoud Khalil ble pågrepet forrige lørdag som følge av en ordre fra president Donald Trump.

Trump krever at utenlandske studenter som deltar i det han omtaler som «terroristvennlige, antisemittiske og antiamerikanske» protester, skal utvises fra USA.

Khalil har vært en av lederne for protestbevegelsen som oppsto på Columbia-universitet i New York som følge av Israels krigføring i Gaza.

En dommer har foreløpig stanset utenriksdepartementets forsøk på å utvise ham. Studenten anklages for å ha undergravd amerikansk utenrikspolitikk, en anklage kritikere mener er en trussel mot ytringsfriheten.

Khalil har såkalt grønt kort, det vil si permanent oppholdstillatelse i USA. Han er også gift med en amerikansk statsborger.