Israel angrep boligen til Jihad-leder i Damaskus

Et medlem av den palestinske gruppa opplyser at bygningen som ble angrepet, har stått tom i årevis, og at Nakhaleh ikke befinner seg i Syria.

Ifølge helsepersonell på stedet ble tre mennesker såret i det israelske luftangrepet.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at en person ble drept, men dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Israels forsvarsminister Israel Katz bekrefter at det israelske flyvåpenet gjennomførte et luftangrep mot det han omtaler som et kommandosenter i Damaskus torsdag.

Ifølge Katz var angrepet rettet mot personer som planla «islamistisk terror mot Israel».