Huawei anklages for bestikkelser i EU-parlamentet – flere pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet mistenker at Huawei har bestukket nåværende og tidligere medlemmer av EU-parlamentet for å fremme den kinesiske telegigantens kommersielle interesser i Europa.

Torsdag rykket rundt 100 politifolk ut og gjennomførte ransakinger på 21 adresser i Brussel i Belgia og i Portugal.

– Flere personer er pågrepet i forbindelse med mistanker om korrupsjon, heter det fra belgisk påtalemyndighet. Også én person i Frankrike ble pågrepet, opplyser politiet.

Det var journalistnettverket Follow the money som omtalte saken først.

Kriminell organisasjon

De pågrepne er mistenkt for å være involvert i angivelig aktiv korrupsjon innenfor EU-parlamentet og falskneri. Lovbruddene ble ifølge påtalemyndigheten begått av en kriminell organisasjon.

Huaweis talspersoner i London har ikke besvart mediers henvendelser angående denne saken.

EU-parlamentet har sagt at det «noterer seg informasjonen», og at det «alltid samarbeider med juridiske myndigheter».

Siden 2021 til i dag

Huawei er omdiskutert og har blitt beskyldt for at mobiltelefonene og utstyret selskapet produserer, utgjør en sikkerhetsrisiko som kan hjelpe kinesiske aktører med spionasje. Huawei har selv nektet for dette.

Ifølge påtalemyndigheten har lovbruddene strukket seg fra 2021 og fram til i dag, og det skal ha skjedd på ulikt vis.

Det skal blant annet dreie seg om betalinger for å innta politiske standpunkter eller gaver i form av mat, reiseutgifter eller regelmessige invitasjoner til fotballkamper.

Påtalemyndigheten tror også at betalinger kan ha blitt kamuflert som forretningsutgifter og i noen tilfeller gått via tredjeparter. I tillegg gjøres det undersøkelser om det har blitt gjort hvitvasking av penger.

Flere skandaler

EU-parlamentet har vært rammet av flere korrupsjonsskandaler de siste årene.

I 2022 pågrep belgisk politi flere EU-parlamentarikere og fant mer enn 1,5 millioner euro (rundt 17 millioner kroner) i kontanter. Qatar og Marokko skal ha stått bak forsøkene på å bestikke EU-parlamentarikere, noe begge landene har avvist.

I 2024 åpnet belgisk politi en sak knyttet til påstander om utbetalinger fra Russland knyttet til EU-valget.