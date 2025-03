Har han blikket mot Det hvite hus i 2028?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

New York Times, CNN og Politico skriver alle at tidligere samferdselsminister Pete Buttigieg dropper senatsracet i den amerikanske delstaten Michigan.

New York Times viser til kilder i Buttigiegs indre krets, og avisen erfarer at 43-åringen senere torsdag kommer til å opplyse at han altså ikke sikter mot Senatet i mellomvalget neste år.

Tidligere samferdselsminister Pete Buttigieg og daværende president Joe Biden avbildet i Washington D.C. i fjor. (Mark Schiefelbein/AP)

Dette tyder ifølge amerikanske medier på at Buttigieg i stedet sikter mot presidentvalget i 2028, for Demokratene. I 2020 drev han valgkamp i håp om å bli Demokratenes presidentkandidat, men da uten å lykkes. Han har imidlertid fortsatt en høy stjerne i partiet.

Professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet uttalte nylig til Dagsavisen at tidligere presidentkandidater og presidenter fra Demokratene representerer fortiden i partiet.

– Demokratene trenger sårt å dyrke fram nye talenter for framtiden, sa han.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Og hvem som har ledertrøyen for Demokratene i valgkampen før presidentvalget i 2028, er fortsatt helt i det blå. Men Buttigieg kan fort bli en av kandidatene som melder seg.

– Det er vanskelig å spå så mye om hvem det blir. Det har vært en del snakk om de populære guvernørene Gavin Newsom (California) og Gretchen Whitmer (Michigan), men det er lenge til neste presidentvalg. Det kan «poppe opp» ukjente kandidater som får tilslaget, har den svenske USA-kjenneren Jakob Stenberg sagt til Dagsavisen.

– Barack Obama var en relativt ukjent Illinois-senator i 2004, og fire år senere var han president. Det var det ikke mange som trodde på fire år tidligere. Så ting skjer fort. Det var litt det samme med Donald Trump i 2016-valget. På forhånd var det spådd at typer som Chris Christie og Jeb Bush skulle kjempe om å bli Republikanernes kandidat, men Trump kom på banen og danket dem ut, la Stenberg til.

