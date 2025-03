Europeiske forsvarsministre diskuterte fredsstyrke for Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Storbritannia og Frankrike leder sammen arbeidet med å planlegge for fred og sikre sikkerhetsgarantier for Ukraina, sier forsvarsminister John Healey fra Storbritannia.

I tillegg til Storbritannia og Frankrike, var også Italia, Polen og Tyskland med på møtet. Ministrene ga ingen detaljer til pressen om hvor stor en eventuell fredsstyrke kan bli seende ut dersom det blir en våpenhvile mellom Ukraina og Russland.

Healey gjentok statsminister Keir Starmers oppfordring om å skape en «koalisjon av villige» for å sikre fred i Ukraina.

Ifølge Politico sa Frankrikes forsvarsminister Sébastien Lecornu at 15 land allerede har sagt ja til å være med på arbeidet med å skaffe garantier for Ukraina. Han nevnte ikke hvilke land, men sa at de skulle starte arbeidet neste uke.

Lecornu understrekte imidlertid at Ukrainas første sikkerhetsgaranti må være landets eget militære.

– Vi kan ikke be europeiske styrker om å gjøre jobben til Ukrainas militære, sa han, og la til at de ønsker å ruste opp det ukrainske forsvaret.

Tirsdag ble det kjent at Ukraina hadde akseptert en 30 dager lang våpenhvile langs hele fronten, Russland har derimot ikke svart ennå. Tirsdag møttes også forsvarssjefer fra 36 forskjellige land, inkludert Norge, for å diskutere muligheten for å opprette en fredsbevarende styrke i Ukraina.

Kommentar: Uten sikkerhetsgarantier er en fredsavtale lite verdt

Les også: Spillet rundt Starlink: – Gir USA forhandlingskraft (+)

Les også: Sanders tar lederskap: – Vi er klare til å kjempe. Og vi skal vinne