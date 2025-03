Duda tar til orde for amerikanske atomvåpen i Polen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Natos grenser ble flyttet mot øst i 1999. 26 år senere bør det også skje en endring av Natos infrastruktur i øst. Det er innlysende for meg, sier han til avisen Financial Times.

– Jeg tror ikke bare tiden er inne, men at det også ville vært tryggere om våpnene allerede var plassert her, sier han.

Formålet med en slik utplassering av atomvåpen som i dag er lagret i flere land i Vest-Europa, vil være å avskrekke mulig framtidig aggresjon fra Russland, som invaderte Polens naboland Ukraina i februar 2022.

Duda sier han har diskutert forslaget med USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg, men at det blir opp til president Donald Trump å avgjøre. Han la fram et lignende forslag for president Joe Biden, uten å lykkes.

En slik utplassering av atomvåpen i Polen, rettet mot øst, ville bli oppfattet som en alvorlig og provoserende trussel av Russland, selv om Sovjetunionen under den kalde krigen hadde atomvåpen i Polen, rettet mot vest.

Duda peker på at Russlands president Vladimir Putin i 2023 kunngjorde at russiske taktiske atomvåpen skulle utplasseres i Belarus, Polens naboland.

– Russland nølte ikke, og ba ingen om tillatelse, sier Duda.

