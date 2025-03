Canadas nye statsminister vil møte Trump om Canadas suverenitet respekteres

Trump har startet en handelskrig med USAs nabo i nord og gir seg ikke med å gå inn for at Canada skal bli en stat i USA. Han truer med økonomisk press og sa så sent som tirsdag at grensa er en kunstig linje. Utspillene har skapt raseri i Canada.

– Jeg er klar til å sitte ned med president Trump på et passende tidspunkt, under forhold der det er respekt for Canadas suverenitet og der vi arbeider for en felles tilnærming til handel, sa Carney onsdag lokal tid.

Carney, som tas i ed som statsminister fredag, uttalte seg under et besøk på en stålfabrikk i Hamilton i Ontario etter at USA økte tollen på stål og aluminium til 25 prosent. Canada er største leverandør av stål og aluminium til USA.

Canada svarte på USAs toll med ytterligere toll til en verdi av nesten 21 milliarder dollar på en rekke amerikanske produkter, både metaller og forbruksvarer, som trer i kraft torsdag. Tollen kommer i tillegg til en toll på 25 prosent som ble kunngjort 4. mars som svar på USAs toll på canadiske varer. Den er utsatt i en måned.

– Vi ønsket ikke å gjøre dette fordi vi tror på åpne grenser og fri og rettferdig handel. Men vi gjør dette som svar, sier Carney.

