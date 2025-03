USAs energiminister lover å skrote Bidens klimapolitikk

Denne uka avvikles USAs største energikonferanse, CeraWeek i Houston. En konferanse som samler landets viktigste industriledere.

Under åpningen av konferansen lovte energiminister Chris Wright tiltak for å kutte byråkrati som forsinker oljeprosjekter, og tiltak som vil fremme eksport av flytende naturgass (LNG).

– Trump-administrasjonen vil avslutte Biden-administrasjonens irrasjonelle, nesten religiøse politikk om klimaendringer. En politikk som påla våre borgere endeløse ofre, uttalte Wright til et fullsatt auditorium.

President Donald Trump har gjort energipolitikk til en sentral del av sin politiske agenda. Han har lovet å «frigi amerikansk energi», noe som vil si satsing på olje istedenfor grønn energi.

– Lammende

Dan Pickering fra energirådgivningsfirmaet Pickering Energy Partners mener at det brå skiftet under Trump-administrasjonen vil gjøre 2025 til et «lammet år», der industrier og bedriftsledere vil nøle med å legge om til grønn energi.

Allie Rosenbluth, kampanjeleder for Oil Change International, et selskap som jobber for en fossil-fri verden, fastslo at Wright gjorde det klart at han og resten av Trump-administrasjonen er klare til å ofre samfunnet og klimaet for fossilindustriens profitt.

Økt produksjon av olje og kull

Allerede i januar gjorde Trump det klart at han trappe opp produksjonen av olje og kull, kutte satsingen på grønn energi og innlede en prosess for å trekke USA fra Paris-avtalen om kutt i utslipp av skadelige klimagasser.

I begynnelsen av februar utpekte Trump Chris Wright som sin energiminister. Wright var tidligere administrerende direktør i oljeservicegruppen Liberty Energy, og har vært en av bransjens tydeligste røster mot tiltak for å bekjempe klimaendringer. Han har hevdet at økt produksjon av fossilt brensel kan løfte mennesker ut av fattigdom over hele verden.

Wright har blitt kalt en klimaskeptiker, blant annet for å gjentatte ganger nekte for at global oppvarming er en krise.

– Dette er rett og slett feil: Jeg er en klimarealist, svarer han, ifølge The Guardian.

En bivirkning

Han understreker at Trump-administrasjonen vil behandle klimaendringer for det det er, et globalt fysisk fenomen som er en bivirkning av å bygge den moderne verden.

Wright understreket på konferansen at olje, gass og kull er avgjørende for den globale økonomien, og at fremtidig etterspørsel etter energi er ubegrenset. Han la videre til at politikken innført av Biden for å bekjempe global oppvarming, ikke hadde vært effektiv, og trakk blant annet fram tiltakene for å øke sol- og vindkraft og bruk av elbiler som eksempler på feilslått politikk.

– Kuren var langt mer destruktiv enn sykdommen, mente Wright, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mer eksport av naturgass

USA godkjente tidligere denne uka en forlengelse av Delfin LNGs eksport av flytende naturgass til store økonomier i Asia og Europa. Biden satte LNG-eksportgodkjenninger på pause i omtrent et år for å vurdere de økonomiske og miljømessige effektene av virksomheten.

– Vi har fått gjort en del, og vi håper å øke tempoet, uttalte Wright. Han sa, ifølge Reuters, at USAs LNG-eksport, som allerede er den største i verden, burde dobles i de kommende årene.

