Ukraina godtar USAs forslag om våpenhvile: – Ballen er på Russlands banehalvdel

Forholdet mellom USA og Ukraina ser betraktelig bedre ut etter landenes møte i Saudi-Arabia tirsdag.

– Ukrainerne er klare for å stanse kampene, de er klare for å stanse skytingen, de er klare for å sette seg ved bordet, sa USAs utenriksminister Marco Rubio da møtet var over.

Landene er også enige om å lande den mye omtalte mineralavtalen «så snart som mulig». Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjelder forslaget om våpenhvile hele fronten i krigen med Russland.

– Det er et veldig lite skritt. Samtidig er det naturlig nok slik slike prosesser begynner, sier sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

– Klar for forhandlinger

På meldingstjenesten Telegram skriver Zelenskyj at USA må overbevise Russland om å godta våpenhvilen.

– Og hvis russerne er enige, vil avtalen øyeblikkelig tre i kraft, legger han til.

Marco Rubio (t.v.) og Mike Waltz, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, møtte pressen etter møtet i Jeddah. (Saul Loeb/AP)

Ifølge Rubio har Ukraina gått med på «umiddelbare forhandlinger» med Russland. Forslaget om våpenhvile skal nå presenteres for russerne.

Ifølge utenriksministeren er det opp til Russland «å si ja eller nei».

– Og hvis de sier nei, vet vi dessverre hva som hindrer fred her, sier Rubio, ifølge nyhetsbyrået AP.

Rubio sier «ballen er på Russlands banehalvdel», noe som gjentas av Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keith Starmer og Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Langt mer optimistisk

I en kommentar til NTB sier Eide at det fortsatt er langt igjen til mål, og at en våpenhvile ikke er noen varig løsning.

Samtidig skal stemningen være betraktelig bedre enn tidligere på ukrainsk side.

– Den ukrainske utenriksministeren Andrij Sybiha ringte meg rett etter at møtet med USA var ferdig, og han var langt mer optimistisk enn for bare en uke siden, sier Eide.

– Ukraina har strevd litt med opplevelsen av at USA tilsynelatende bare presser dem, men nå vil de også presse Russland, for nå må Russland akseptere våpenhvile, legger han til.

USA stanset våpenleveranser til Ukraina for en uke siden. Delingen av etterretningsinformasjon ble også stanset, og målet var etter alt å dømme å tvinge Ukraina til forhandlingsbordet.

Kommentar: For Ukrainas og Europas skyld: Vi må forstå Russland (+)

Kampene i Kursk

FFI-forsker Tor Bukkvoll sier våpenhvileforslaget kommer på et uheldig tidspunkt for Russland.

Han viser til at russerne forsøker å presse ukrainske styrker ut av det russiske fylket Kursk.

– Russland har hatt en viss framgang mot den ukrainske okkupasjonen i Kursk. De skulle nok gjerne ventet med en slik våpenhvile i håp om å få ukrainerne helt ut av regionen.

Siden Ukraina har godtatt våpenhvile, tror han USAs forslag ikke var «helt urimelig».

– Jeg tror kanskje at for den ukrainske ledelsen framstår USA kanskje litt mer som en nøytral part enn de har gjort de siste ukene, der det har virket veldig som Trump er på Russlands side.

Etter møtet i Saudi-Arabia sa USAs president Donald Trump at han trolig skal snakke med Vladimir Putin denne uken.

Det russiske utenriksdepartementet utelukker ikke kontakt med USA i løpet av «de neste dagene». Russerne har så langt ikke respondert på forslaget om våpenhvile.

Kommentar: Putin kan le hele veien til Kyiv (+)

Forsvarssjefer i Paris

Det amerikansk-ukrainske møtet i Saudi-Arabia varte i om lag ni timer. Rubio ledet USAs delegasjon, mens ukrainerne var anført av Andrij Jermak, Zelenskyjs stabssjef.

– Vi er rede til å gjøre alt for å oppnå fred, sa Jermak før møtet i byen Jeddah begynte.

Ifølge Mike Waltz, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, drøftet partene i detalj hvordan krigen i Ukraina kan få en endelig slutt.

Også sikkerhetsgarantier – et viktig ukrainsk krav – ble diskutert.

Samtidig med samtalene i Jeddah var europeiske forsvarssjefer samlet i Paris. Her diskuterte de hvordan Ukraina kan støttes videre.

– Det er behov for å styrke den ukrainske hæren og ikke minst reparere alt det materiellet som er blitt ødelagt, sa Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Norge har så langt ikke lovet å sende fredsbevarende styrker til Ukraina, og Kristoffersen ville ikke si hvilke råd han tar meg seg hjem til regjeringen.

Nye angrep mot Ukraina etter våpenhvileforslag

Russland gjennomførte flere angrep i Ukraina tirsdag, timer etter at landets regjering kunngjorde at den er åpen for en 30 dager lang våpenhvile.

– Luftforsvarsstyrker er aktive i byen. Hold dere i bomberom, skriver Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko på Telegram like før klokka 1 natt til onsdag lokal tid. Rundt en time senere ble faren avblåst.

I Kharkiv nordøst i Ukraina slo en russisk angrepsdrone ned mellom boliger sent tirsdag kveld, ifølge ordfører Ihor Teretsjov. Det er ikke meldt om skadede personer.

Det er meldt om russiske angrep også i Dnipro-regionen. Ifølge guvernør Serhij Lysak er det ikke meldt om skader på folk, men flere bygninger er truffet.

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier