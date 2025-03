Superveteran Bernie Sanders tar lederskap i Trump-opposisjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bakpå en pickup ved en skole i Warren utenfor Detroit står Bernie Sanders alene med en megafon. Rundt ham står flere hundre tilhørere som ikke fikk plass i gymsalen eller to overfylte rom. De jubler når Sanders forteller at til sammen 9000 personer har møtt opp til folkemøtet.

– Folk i dette landet vil ikke at vi skal bevege oss mot oligarki. De vil ikke la Trump føre oss inn i autoritarisme. Vi er klare til å kjempe. Og vi skal vinne, sier Sanders til enda større jubel.

Enslig lederfigur

Med sin høye alder er Sanders uaktuell som presidentkandidat igjen. Han tapte nominasjonen for Hillary Clinton i 2016 og Joe Biden i 2020.

Foreløpig er han en av ytterst få folkevalgte som har startet en nasjonal kampanje for å samle antitrump-bevegelsen. Teamet rundt Sanders ventet med å starte det de nå kaller «stopp oligarki-turneen» for å se om andre profilerte demokrater ville fylle dette rommet.

– Det minner om folkemøter under presidentvalgkampen. Men jeg stiller ikke til valg, og dette er ikke en kampanje. Landet er i trøbbel, og jeg vil gjøre min del, sier Sanders til AP.

– Alle bør gjøre som Bernie

Demokratene har slitt med å samle seg bak et tydelig budskap etter at Trump gikk inn i sin andre presidentperiode og Elon Musk ble satt til å rydde i byråkratiet. Fra sentralt hold er det ikke satt i gang noe for å samle Trump-motstanden.

– Hvis man ser seg rundt – hvem andre gjør det? Ingen, sier den profilerte demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez og peker på Sanders innsats.

Hun har vært en langvarig alliert av Sanders og vil slutte seg til ham på veien de kommende ukene. Ocazio-Ortez planlegger også egne opptredener i republikanskdominerte valgdistrikter.

– Det handler ikke om hvorvidt Bernie skal eller ikke skal gjøre dette. Det handler om at vi alle bør gjøre det, sier hun til AP.

Kritiserer lederen i Kongressen

Medgründer for grasrotgruppen Indivisible, Ezra Levin, har vært kritisk til det demokratiske lederskapet. Men han roser Bernie Sanders for innsatsen.

– Jeg skulle ønske flere demokrater reiste rundt i landet, også til republikanske stater, for å samle flertallet mot Musk og Project 2025, sier Levin.

Mulige presidentkandidater holder tilbake

Demokratene har så langt tre mulige presidentkandidater i 2028-valget, delstatsleder Gavin Newsom fra California, Gretchen Whitmer fra Michigan og Josh Shapiro fra Pennsylvania. De har alle begrenset nasjonal profil og har vært tilbakeholdne med å tre inn i fullt nasjonal rampelys så langt.

Fakta om Bernie Sanders

Født 8. september 1941. (83 år)

Amerikansk politiker og senator fra Vermont.

Uavhengig politiker med sterk allianse med progressive demokrater. Definerer seg selv som demokratisk sosialist.

Medlem av Representantenes hus (1991–2007). Senator siden 2007.

Stilte som presidentkandidat i 2016 og 2020.

Andre demokrater markerer også motstand mot Trump. Nancy Pelosi og senatsleder Chuck Schumer har både i taler og intervjuer advart mot økt polarisering og svekket offentlig tillit til de demokratiske prosessene etter Trumps første uker. Robert Reich var arbeidsminister under Bill Clinton. Han er aktiv i sosiale medier med kritikk mot Trump-administrasjonen som han mener styrker de mektige og svekker de demokratiske institusjonene. Reich vil styrke reguleringene av finansmarkedet og forbedre rettigheter for arbeidstakere.

Den uttalte Trump-kritikeren senator Chris Murphy fra Connecticut mener at Demokratene må være bedre organisert.

– Folk er desperate etter å bli involvert akkurat nå. Folk ser trusselen. De er engstelige, sinte og motiverte og vil at noen skal lede dem, sier Murphy til AP.

Støttet Biden for å stoppe Sanders

Den radikale og uavhengige Bernie Sanders har fortsatt sine kritikere i det demokratiske partiet. Han var en sterk støttespiller for Joe Biden i hans presidentperiode, men kritisk til at Demokratene hadde «sviktet arbeiderklassen» da Kamala Harris tapte valget i fjor høst.

Det er bare fem år siden at Demokratene samlet seg rundt Joe Biden for å effektivt hindre Sanders i å vinne partiets presidentnominasjon i 2020.

– Det finnes fortsatt mange som ser på Bernie som en trussel mot partiet, mens jeg ser budskapet hans som kjernen i det vi må bygge videre på, sier Murphy.

Må konsentrere seg om arbeiderklassen

Den mektige presidenten for United Auto Workers, Shawn Fain, sier at flere demokrater må følge Sanders eksempel og konsentrere seg om arbeiderklassen og deres saker.

– De må ta en grundig titt i speilet, etter min mening, og bestemme seg for hvem i helvete de vil representere, sier Fain om Demokratene.

– Vi kan beseire dem

Sist helg fremmet Bernie Sanders det samme budskapet som han har gjort i flere tiår. Han krevde gratis helsetjenester, gratis offentlig høyere utdanning og sterkere velferdsordninger.

Han sa også at oligarkene er enormt mektige, kontrollerer uendelig med penger.

– De kontrollerer økonomien vår. De eier store deler av mediene og har enorm innflytelse over vårt politiske system. Men fra dypet av mitt hjerte tror jeg at hvis vi står sammen, kan vi beseire dem, sa Bernie Sanders i sin tale på folkemøtet.

