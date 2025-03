Spillet rundt Starlink: – Gir USA forhandlingskraft

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et innlegg på X nylig, skrev Musk at hele frontlinjen i Ukraina ville ha kollapset dersom han hadde skrudd av Starlink-forbindelsen.

Starlink er verdens største satellittbaserte kommunikasjonsnettverk, eid av SpaceX, Elon Musks romfartsselskap.

Forsvarsekspert Tormod Heier er imidlertid ikke enig i Musks egen påstand om Ukraina-fronten og Starlink.

– «Kollapse» er et litt sterkt ord. Det finnes andre måter å kommunisere på enn med Starlink, men da vil det ta litt lengre tid og man er da mer sårbar for russisk elektronisk krigføring. Det vil lettere kunne oppstå samordningsproblemer på ukrainsk side når det gjelder å overføre militære styrker, våpen og ammunisjon raskt fra en sektor til en annen, sier Heier til Dagsavisen.

Han er professor ved Forsvarets høgskole og tidligere oberstløytnant i den norske Hæren. Heier understreker samtidig at Musk-selskapets satellittkommunikasjon er svært viktig for Ukrainas forsvar.

– Jeg tror Ukraina har vært ganske avhengige av Starlink fordi frontlinjen er så lang. Da øker behovet for samordning veldig, og det skjer gjennom kommunikasjon som ikke kan bli jammet eller forstyrret på andre måter, sier Heier.

Det ukrainske forsvaret har vært avhengige av Starlink-systemet siden Russlands fullskala invasjon i 2022.

Truet Zelenskyj og Ukraina

I februar skrev nyhetsbyrået Reuters at amerikanske forhandlere truet med å stenge Ukrainas tilgang til Starlinks satellitter – dersom Volodymyr Zelenskyj ikke signerte den mye omtalte mineralavtalen.

Dette avviste Elon Musk, som hevdet at nyhetsbyrået løy.

---

Fakta om Starlink i Ukraina

Starlink er verdens største satellittbaserte kommunikasjonsnettverk – en såkalt megakonstellasjon. Det er eid av SpaceX, selskapet til Elon Musk.

To dager etter at Russland invaderte Ukraina for tre år siden, ba Ukraina SpaceX om å aktivere Starlink-nettet i landet.

Før dette hadde Russland innledet offensiven med å sette Ukrainas eget kommunikasjonsnettverk ut av spill.

Starlink har siden blitt brukt av både sivile ukrainere, soldater og regjeringen i Kyiv. Det fungerer som ryggraden i den digitale kommunikasjonen mellom soldater ved fronten.

Datastrømmen fra Starlink betyr blant annet at soldatene kan følge med på russiske soldaters bevegelser i sanntid og koordinere artilleriangrep langt raskere enn hvis de kun hadde hatt radiokommunikasjon.

I begynnelsen var det Space X som betale for nettverket, men siden juni 2023 har kostnadene blitt betalt av USAs forsvarsdepartement.

Ukraina har i dag minst 25.000 satellittmottakere, og Polen er den største bidragsyteren.

Kilder: Space.com, Wikipedia, Washington Post, Starlink, Britannica

---

Tormod Heier forklarer hvorfor bruken av Starlink er viktig for ukrainerne:

– Denne satellittkommunikasjonen er veldig viktig slik at de få gjenværende ukrainske styrkene raskt kan overføres fra en sektor til en annen, så snart man oppdager hvor russerne rykker fram og kraftsamler seg for et mulig gjennombrudd, sier Heier.

– Med få soldater over lange avstander, blir samordningen som skjer over Starlink ekstra viktig sett med ukrainske øyne – for å få en lokal kraftsamling der trusselen er størst.

Polsk Starlink-støtte

Søndag «truet» Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski med å se etter et alternativ til Starlink dersom SpaceX og Musk viser seg å være upålitelige.

Polen betaler for utstyr knyttet til Starlink og for at Ukraina skal kunne benytte seg av tjenesten.

– Hvilke andre kommunikasjonsverktøy hadde Ukraina benyttet seg av uten Starlink?

– Mer radiosamband, ordonnanser (militærpersonell som viderebringer ordrer, journ.anm.), men også kanskje over internett. Men det er mer sårbart, svarer Tormod Heier.

Tormod Heier følger utviklingen i Ukraina tett. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Starlink brukes i over 125 land, skriver selskapet på egne nettsider. 27. februar var det om lag 7000 Starlink-satellitter i omløp rundt jorden, ifølge Space.com.

– Hva betyr det for Ukraina å være så avhengige av Musk og Starlink?

– Det betyr at forhandlingskraften til USA blir veldig sterk når det gjelder å nå Donald Trumps fredsplan om å tvinge Ukraina og Russland til forhandlingsbordet. Da vil man kunne avslutte en krig der ingen av partene har hatt særlig territoriell fremgang de siste tre årene, sier Tormod Heier.

Rubio: – Si takk

Både Musk selv og USAs utenriksminister Marco Rubio reagerte på Radoslaw Sikorskis uttalelser i helgen. Musk skrev følgende på X:

– Ti stille, lille mann. Dere betaler en ørliten del av kostnadene. Og det finnes ingen erstatning for Starlink.

Rubio antydet på sin side at Polens utenriksminister ikke er takknemlig.

– Ingen har truet med å kutte Ukraina fra Starlink. Og si takk, for uten Starlink ville Ukraina tapt denne krigen for lenge siden og russerne ville vært på grensen til Polen nå, skriver Rubio.

Musks mål: 40.000 satellitter

Space.com har tidligere rapportert at Elon Musks SpaceX har fått tillatelse til å sende opp 12.000 satellitter til. I et lengre tidsperspektiv er Musks mål å ha 40.000 satellitter rundt jorda.

Grunnen til at det trengs så mange, er rett og slett brukervennlighet.

For å kunne tilby internett «overalt» på planeten, må satellittene nemlig være nærmere jorden enn det vanlige internettsatellitter, som har kontakt med en landstasjon, er. Da må de bevege seg med en hastighet på om lag 27.000 kilometer i timen for å holde seg i bane, skriver Tek.no.

Elon Musk under Donald Trumps tale i Kongressen i Washington D.C. 4. mars. (SAUL LOEB/AFP)

Når satellittene beveger seg så fort, må enheter tilkoblet Starlink bytte satellitt ofte for å kunne ha en stabil linje. Da må det igjen være nok satellitter å bytte til.

Satellittoperatøren Eutelsat anses som en europeisk konkurrent for Starlink. Selskapet har uttalt overfor Reuters at det kan tilby et alternativ til Ukraina for spesifikke oppgaver.

Det finnes ikke altfor mange globale konkurrenter til Starlink, men noen selskaper er i ferd med å etablere seg, skriver Reuters.

Blant annet leverer Luxembourg-selskapet SES satellitt-tjenester til Nato, ifølge nyhetsbyrået.

