Rubio sier Europa må være involvert i Ukraina-forhandlinger

– Jeg mener de nødvendigvis må involveres, sa Rubio til pressen under en stopp på flyplassen i Shannon i Irland på vei hjem fra forhandlinger med Ukraina i Saudi-Arabia. Men han ga også uttrykk for at Russland vil kreve at sanksjonene mot landet blir opphevet.

Rubios utsagn strider mot det som er blitt hevdet hittil fra USAs side, blant annet på sikkerhetskonferansen i München, da visepresident J.D. Vance sa at Europa ikke skulle være med i forhandlingene.

Rubio sa også at en mineralavtale med Ukraina vil gi USA en klar interesse av å beskytte Ukraina.

– Jeg ville ikke kategorisere det som en sikkerhetsgaranti. Men det er klart at om USA har en økonomisk interesse i inntekter for vårt folk, så vel som det ukrainske folk, vil vi være investert i å forsvare det, sa han.

I samtalene mellom USA og Ukraina i Saudi-Arabia tirsdag gikk Ukraina med på en 30 dager lang våpenhvile i krigen med Russland. De godtok også å inngå en avtale om sjeldne jordarter med USA.

Neste steg blir om Russland sier ja til en våpenhvile, men derfra er signalene tvetydige.

Onsdag sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov at de venter på informasjon fra USA gjennom ulike kanaler.

Kilder i Kreml sier imidlertid at det kan bli vanskelig for Vladimir Putin å godta våpenhvileforslaget slik det foreligger. En kilde sier at Russland vil ønske å diktere betingelsene, siden de «gjør framgang på slagmarken».

