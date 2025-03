Representantenes hus enige om finansiering av statsapparatet

Forslaget ble vedtatt med 217 stemmer mot 213, i en avstemning der de fleste stemte sammen med partiet sitt. Senatet må vedta forslaget innen midnatt fredag for å unngå en nedstengning.

I Senatet trenger imidlertid forslaget støtte fra flere demokrater, og det er uvisst om det vil bli vedtatt.

– Det er tid for å bestemme seg for demokrater i Senatet: Stem for å holde statsapparatet gående, eller vær ansvarlige for å ha stengt det ned, sier speaker Mike Johnson i Representantenes hus.

Demokratene er i stor grad negative til forslaget, som vil kutte pengebruken innenlands med rundt 13 milliarder dollar og øke pengebruken på forsvar med rundt 6 milliarder dollar. Kuttene er blant annet i et program for krigsveteraner som ble eksponert for giften Agent Orange i Vietnam og for forskning på flere sykdommer, fra kreft til Alzheimers og hjertesykdommer.

Blant sakene det er mest strid om, er en klausul som fratar Kongressen myndigheten til å stanse enhver tollsats som president Donald Trump vedtar med krisefullmakt. Klausulen lar alle kongressmedlemmer tvinge fram en avstemning om å fjerne en slik toll.

Om Senatet ikke godtar forslaget, vil det legge ytterligere press på økonomien. Potensielt kan titusenvis av statsansatte bli tatt ut i permisjon, samtidig som Trumps handelskrig skaper uro i markedet.

