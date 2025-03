Palestinere vitner om israelske overgrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ble ydmyket og torturert, fortalte Said Abdel Fattah, en 28 år gammel sykepleier som ble pågrepet av israelske soldater i november 2023 nær Al Shifa-sykehuset i Gaza by, der han jobbet.

Det er kommisjonen for gransking av de okkuperte palestinske territoriene som holder offentlige høringer fra 11. til 12. mars i Genève. Fattah forteller om sine opplevelser gjennom en videolink. og ved hjelp av tolk

Før høringene avviste Israels ambassadør til FN i Genève, Daniel Meron, høringene som bortkastet tid. Han forklarte at Israel selv etterforsker og straffeforfølger eventuelle anklager om urett begått av israelske styrker.

Kledd naken og truet

Fattah beskrev hvordan han ble kledd naken i kulda. Han fortalte at han ble utsatt for mishandlinger, trusler om voldtekt og andre overgrep i løpet av de to månedene han satt i israelske fengsler. Han ble flyttet mellom overfylte fengselsanlegg.

Fattah fortalte om et spesielt brutalt avhør han gjennomgikk i januar 2024.

– Jeg var som en boksesekk. Avhørerne fortsatte å slå meg på kjønnsorganene … Jeg blødde overalt, jeg blødde fra penisen, jeg blødde fra anus. Jeg følte at sjelen min forlot kroppen min, forteller han.

Fattah var den siste i en rekke offentlige høringer arrangert av FNs uavhengige granskingskommisjon. Denne ukens høringer tok spesielt opp anklager om seksuell og reproduktiv vold begått av israelske sikkerhetsstyrker og bosettere.

Eksperter og menneskerettsforkjempere som vitnet tirsdag, snakket om en systematisk tendens til seksuell vold mot palestinere i fengsel, men også ved kontrollpunkter og andre steder siden Hamas' angrepet mot Israel 7. oktober 2023.

Israel fordømmer

Israels ambassadør Meron fordømte på sin side alle forsøk på å likestille anklager mot enkelte israelere med Hamas' «sjokkerende seksuelle vold mot israelske gisler og mot ofre 7. oktober».

– Enhver slik sammenligning er forkastelig, mente han.

