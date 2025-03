Kreml: Russland venter på informasjon fra USA om våpenhvileforslaget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukraina stilte seg tirsdag bak et våpenhvileforslag fra USA som går ut på en 30 dager lang pause i kamphandlingene langs hele fronten.

– Ukrainerne er klare for å stanse kampene, de er klare for å stanse skytingen, de er klare for å sette seg ved bordet, sa USAs utenriksminister Marco Rubio tirsdag.

Ifølge ham er det nå opp til Russland å si ja eller nei til forslaget.

