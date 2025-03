Khamenei: Trumps trussel om bruk av militærmakt er uklok

Irans utenriksminister Abbas Araghchi fikk onsdag overlevert et brev fra Trump stilet til Khamenei. En diplomat fra De forente arabiske emirater var brevbærer.

Trump opplyste fredag at han ville foreslå å gjenoppta samtalene om det iranske atomprogrammet, og han truet med bruk av militærmakt dersom landets øverste leder Ali Khamenei sier nei.

– Jeg skriver et brev til dem der jeg sier at jeg håper at de vil forhandle. Dersom vi må gå inn militært vil det være forferdelig, sa han i et intervju.

– I stand til å gjengjelde

Hva som står i Trumps brev er ikke kjent, men Khamenei kommenterte onsdag Trumps uttalelse.

– USA truer med militarisme. Det er etter min mening uklokt, sa han i et møte med studenter i Teheran.

– Iran er i stand til å gjengjelde og kommer definitivt til å påføre dem skade, la han til.

Ikke første gang

Forrige gang Trump var president skrev han brev til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, noe som resulterte i et møte mellom de to. Det fikk imidlertid ikke Nord-Korea til å stanse utviklingen av langtrekkende raketter og atomvåpen.

Trump forsøkte i 2019 også å sende et brev til Khamenei og benyttet da Japans daværende statsminister Shinzo Abe som brevbærer.

Det ble latterliggjort av Khamenei, og Abe endte opp med å skyve konvolutten under beinet sitt. Et opptak av den seansen vises fortsatt innimellom på statlig iransk TV.

– Opptrer bøllete

Khamenei har gjort det klart at han ikke er interessert i å forhandle med regjeringer som ifølge ham opptrer bøllete og er ute etter å dominere, ikke å løse problemer.

– Dersom målet med forhandlinger er å heve sanksjonene, vil forhandlinger med denne amerikanske regjeringen ikke føre fram. De kommer ikke til å heve sanksjonene, men kommer til å stramme dem inn ytterligere, sa Khamenei onsdag.

Sist Trump var president, trakk han USA ut av atomavtalen som Iran i 2015 inngikk med vestlige land samt Kina og Russland og gjeninnførte omfattende sanksjoner.

Fredag skal Iran ha atomsamtaler med Kina og Russland.

