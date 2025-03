Houthiene truer skipsfarten i Rødehavet igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere har houthiene gjentatte ganger angrepet handelsfartøy i området, men gruppen kunngjorde i januar at de ville begrense sine angrep etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Nå gjenopptas de fordi Israel søndag stengte nødhjelpstilgangen til Gazastripen, opplyser gruppa.

Kunngjøringen kommer etter at en frist houthiene ga Israel på å gjenoppta nødhjelpstilførselen, utløp. Houthiene opplyser at advarselen gjelder for Rødehavet, Adenbukta, Bab-el-Mandeb-stredet og Arabiahavet.

Opprørsgruppa startet angrepene i oktober 2023, etter eget sigende i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Den sier at angrepene er mot skip med koblinger til Israel, men også skip fra andre land er blitt rammet.

Kunngjøringen kan skape nytt kaos i det som er en livsviktig transportrute mellom Asia og Europa.