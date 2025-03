Frykt for ukontrollert voldsspiral i Syria etter helgens massakre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Haydar-familien gjemte seg i leiligheten sin i byen Baniyas vest i Syria da væpnede menn jaktet på medlemmer av Syrias minoritetssamfunn, alawittene.

Etter 24 skremmende timer fikk Samir Haydar, hans kone og to sønner hjelp til å flykte. Det var akkurat i tide. Bare minutter etter brøt væpnede menn seg inn i bygningen og drepte alawitter som fortsatt holdt seg skjult der. Litt lenger nede i gata tok væpnede menn Haydars to eldre brødre og en nevø ut av hjemmene deres og drepte dem også.

– Hvis vi hadde blitt fem minutter lenger, ville hele min familie ha blitt drept, tror 67 år gamle Haydar.

Fredag til søndag

Fra tidlig fredag til søndag kveld herjet angripere gjennom kystprovinsene samt de nærliggende provinsene Hama og Homs, der det bor mange alawitter. Angriperne kan ha drept hundrevis av sivile, noen steder hele familier.

Til sammen ble nærmere 1000 sivile drept i helgens angrep, mener Syrian Observatory for Human Rights. Tallene er ikke bekreftet av andre kilder.

FNs menneskerettskontor har hittil dokumentert drap på 111 sivile, men venter at det reelle dødstallet kan bli langt høyere.

– Mange av de dokumenterte tilfellene dreide seg om henrettelser. Det ser ut til at de ble utført på sekterisk grunnlag, sier talsperson Thameen al-Khetaan til Reuters.

Islamister og fremmedkrigere

Øyenvitner forteller at det var hardbarkede sunniislamister blant angriperne, også fremmedkrigere skal ha deltatt i angrepene.

Noen skal være tilknyttet Hayat Tahrir al-Sham, den oppløste opprørsgruppen som i desember tok over kontrollen etter diktator Bashar Assad. Det er fra denne gruppen medlemmer fra Syrias midlertidig regjering kommer fra.

Mange av angriperne var imidlertid lokale sunnier, som åpenbart slapp løs hatet mot alawittene, som mange har klandret for å være lojale til Assad.

---

Fakta om alawittene

En gren av sjiaislam, men deres tro og praksiser skiller seg betydelig fra hovedstrømningen av sjiaislam. De anerkjennes derfor i liten grad av sjia- eller sunnimuslimer.

Blant andre muslimer i Midtøsten blir alawier gjerne betraktet som liberale og sekulære. Alawiske kvinner ses oftest uten hijab og mange velger ikke å faste eller be.

Betegnelsen alawitt stammer fra Ali, profeten Muhammeds fetter og svoger.

Alawittene har ingen gudshus. Religionens innhold hemmeligholdes, kunnskap om lære og kult formidles til utvalgte troende gjennom innvielser

Mindre grupper av alawitter finnes i Libanon og Tyrkia. Den største gruppen bor i Syria, der alawittene utgjør 10–12 prosent av befolkningen på cirka 22 millioner.

Alawittene fikk en framtredende plass i Syria da Hafez al-Assad, selv alawitt, kom til makten i 1970. Det har vært en kilde til spenning og konflikt i det syriske samfunnet.

Kilde: SNL, religionsleksikon, NTB

---

Overlevende sier at noen av angriperne i Baniyas var syrere fra omkringliggende landsbyer. De var tydelig ute etter hevn etter en tidligere massakren i den nærliggende byen Beyda. I 2013 drepte paramilitære flere hundre sunnier i Beyda. Dette var en av flere massakre under daværende president Assad, som slo hardt ned på alle forsøk på opprør eller protester.

Assad, som selv er alawitt, fylte sine sikkerhetsbyråer og paramilitære grupper med alawitter. Alawittene sier på sin side at de også led under Assad styre, men mange anklager dem for deltakelse i det tidligere svært brutale regime.

– Syrere har opplevd så mange urettferdigheter. Mange ventet på sjansen til å ta det ut, sier Haydar, som mener at smerte burde ha ført til at mennesker tar avstand fra drap. Istedenfor blir det hevn.

Regjeringsstyrker kom sent

Innbyggerne har opplyst at regjeringsstyrker ikke kom da drapsbølgen var på sitt høyeste, men at de etter hvert gjenopprettet ro og orden.

Regjeringen har erklært at den vil nedsette en uavhengig komité for å etterforske angrepene.

Massakren har utvilsomt gjort stor skade på tilliten til fungerende president Ahmed al-Sharaa, som har forsøkt å overbevise Syrias minoriteter om at han ser på dem som likeverdige og vil inkludere dem.

Svært stygt

Vitneskildringene som nå strømmer på, gir et stygt bilde av hendelsene. Blodbadet skal ha startet etter rapporter torsdag 6. mars om et bakholdsangrep fra Assad-lojale styrker mot lokale sikkerhetsstyrker nær byen Latakia og andre steder langs kysten.

Haydar forteller at det rundt daggry fredag strømmet horder av væpnede sunnier inn i Baniyas og omkringliggende landsbyer i varebiler og pickuper. En annen innbygger sier hun hørte væpnede menn rope «Gud er stor» samtidig som de forbannet og truet alawitt-innbyggere.

Bilder og videoer har dukket opp på nettet – for det meste lagt ut av gjerningsmennene. Bildene viser menn i militæruniformer som tvinger innbyggere ut på gatene. Noen blir slått med rifler og ydmykende tvunget til å bjeffe som hunder. Noen av videoene og bildene viser også menn som skyter sivile. Mange av de hundrevis av videoene som er lagt ut, er imidlertid ikke verifisert.

Så fem bli drept

Ali Sheha, en 57 år gammel innbygger i samme nabolag som Haydar, forteller at fem av naboene hans ble skutt i gaten, deriblant to barn. Sheha fikk skaffet en varebil som han kona, tre barn og andre familier klarte å flykte i.

Samme natt ble landsbyen der de søkte tilflukt også angrepet. Sheha sa at han og hundrevis av andre måtte legge på flukt igjen, og at de måtte sove to netter ute i skogen.

Lørdag ettermiddag visste Sheha om minst 20 drepte. Da de væpnede mennene gikk inn i huset til nevøen hans, spurte de om kona hans var sunni, fordi hun hadde på seg hodeplagg. De sjekket ID-en hennes og lot henne gå. Søsteren hans, som bodde i en bygning med mange kristne, fortalte også at de ble spart.

En venn forhandlet

Haydar og familien hans unnslapp med hjelp fra en venn som er sunni. Vennen forhandlet i timevis med de væpnede mennene. Han fortalte blant annet at Haydar en gang hadde vært fengslet av Assads sikkerhetsstyrker.

Vennen, som ikke vil oppgi navnet sitt av frykt for gjengjeldelse, forteller at han ble dyttet og slått og kritisert for å hjelpe alawitter.

I Tuwaym, en alawitt-landsby i det sunni-dominerte Hama-provinsen, fortalte en innbygger at væpnede menn hadde samlet en gruppe menn, slått dem og skutt noen av dem. Da de dro, hadde de drept 25 medlemmer av familien hennes, deriblant faren hennes og ni barn i alderen fire til 15 år.

– Nå blir det vanskelig

Før helgens blodbad hadde Sheha vært blant en gruppe alawitter som gikk inn for å ha en god dialog med den nye regjeringen. Han understreker at alawittene som gruppe ikke kan klandres for forbrytelsene til Assads styrker.

– De fleste alawitter var fattige under Assad. De ble misbrukt og tvunget til å vise lojalitet og tjenestegjøre i hæren, mener han.

– Å komme seg etter dette blir ikke lett, understreker han.