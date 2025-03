Den svenske batteriprodusenten Northvolt har begjært seg konkurs

– Etter et uttømmende forsøk på å utforske alle tilgjengelige midler for å sikre en levedyktig økonomisk og operasjonell fremtid for selskapet, kunngjorde styret i Northvolt AB i dag at det har begjært seg konkurs i Sverige, skriver selskapet i en pressemelding.

De ansatte ble informert om avgjørelsen onsdag morgen.

– Dette er tøffe nyheter for våre medlemmer, som jobbet hardt for å redde selskapet. For den grønne omstillingen og for svensk konkurranseevne vil det være ødeleggende om investeringene og den tilegnede kompetansen ikke blir utnyttet. Europa trenger batteriproduksjon i verdensklasse, sier Ulrika Lindstrand, fagforeningsdirektør for Sveriges Ingeniører.

Av selskapets nesten 6000 ansatte jobbet de aller fleste i batterifabrikken i Skellefteå i Sverige.

Personalkutt

I løpet av 2024 gikk selskapet gjennom store personalkutt. De søkte om konkursbeskyttelse i USA og datterselskapet Northvolt Ett Expansion gikk konkurs i oktober.

Etter det turbulente året ble det likevel vedtatt av eierne å fortsette selskapets drift, da aksjonærene møttes i januar.

Da Northvolt søkte om konkursbeskyttelse i en domstol i den amerikanske delstaten Texas ble gjeldsbyrden beregnet til 60 milliarder svenske kroner. Før dette forsøkte batteriprodusenten i flere måneder forgjeves å sikre ny kapital og nye lån.

Northvolt er blitt sett på som svært viktig i Europas forsøk på å ta igjen Kina og USA når det gjelder produksjon av battericeller, som er en vesentlig komponent i blant annet elbiler. Den tyske bilprodusenten Volkswagen er største aksjeeier med en eierandel på 21 prosent.

