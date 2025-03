Ukraina støtter våpenhvile-forslag – USA gjenopptar hjelpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det går fram av en felles uttalelse fra landene etter deres møte i Jeddah i Saudi-Arabia tirsdag.

USA og Ukraina er også enige om å komme i mål med den mye omtalte mineralavtalen «så snart som mulig».

Den amerikanske delegasjonen i Jeddah ledes av utenriksminister Marco Rubio. Han sier at Ukraina også har gått med på «umiddelbare forhandlinger» med Russland.

– Ballen er nå på Russlands banehalvdel, sa Rubio etter samtalene i den saudiarabiske byen.

Rubio sier også at Ukraina har gått med på «umiddelbare forhandlinger» med Russland.

– Ukrainerne er klare for å stanse kampene, de er klare for å stanse skytingen, de er klare for å sette seg ved bordet, sier utenriksministeren til pressefolk i Jeddah.

Han legger til at USA vil presentere våpenhvileforslaget til russiske myndigheter.

– Vi kommer til å fortelle dem at dette er det som ligger på bordet.

Ifølge utenriksministeren er det nå opp til Russland «å si ja eller nei».

– Og hvis de sier nei, vet vi dessverre hva som hindrer fred her.

Ifølge Reuters sier president Donald Trump at USA skal ha møter med russiske representanter «i dag eller i morgen».

Ifølge nyhetsbyrået åpner han også for å invitere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tilbake til Det hvite hus.

– Jeg vil takke president Trump

På meldingstjenesten Telegram skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj følgende om muligheten for en våpenhvile:

– Ukraina støtter dette forslaget, vi anser det som positivt. USA må overbevise Russland om dette. Og hvis russerne er enige, vil avtalen øyeblikkelig tre i kraft.

Han trekker fram tre sentrale elementer i samtalene mellom Ukraina og USA i Saudi-Arabia:

Våpenhvile

Tiltak for å etablere tillit

Løslatelse av krigsfanger

– USA forstår våre argumenter og aksepterer forslagene våre. Jeg vil takke president Trump for de konstruktive samtalene mellom teamene våre.

– Ukraina er klar for fred. Russland må vise om de ønsker å avslutte eller fortsette krigen. Det er på tide med den fulle sannheten. Jeg takker alle som hjelper Ukraina, skriver Zelenskyj.

USA stanset våpenleveranser

USA stanset våpenleveranser til Ukraina for en uke siden. Delingen av etterretningsinformasjon ble også stanset, og målet var etter alt å dømme å tvinge Ukraina til forhandlingsbordet.

President Donald Trump sa at både våpenleveranser og etterretningsdeling kunne bli gjenopptatt hvis det ble enighet om fredssamtaler.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

– Langt mer optimistisk

I en kommentar til NTB sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha nå er langt mer optimistisk enn han tidligere har vært.

– Den ukrainske utenriksministeren ringte meg rett etter at møtet med USA var ferdig, og han var langt mer optimistisk enn for bare en uke siden, sier Eide.

– Ukraina har strevd litt med opplevelsen av at USA tilsynelatende bare presser dem, men nå vil de også presse Russland, for nå må Russland akseptere våpenhvile, legger han til.

I likhet med Marco Rubio sier Eide at ballen nå er på Russlands banehalvdel og russerne nå må ta stilling til forslaget om våpenhvile.

Les også: Angrepet i Moskva: – Det er et ganske desperat spill på gang (+)

Les også: – Trump-kaoset har medført en uventet endring (+)

Debatt: Nei, Ukrainas kamp er ikke vår kamp