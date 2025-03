Trump raser mot prisøkning på canadisk strøm – kunngjør 50 prosents toll på stål og aluminium

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den amerikanske presidentens kunngjøring kommer i en melding på Truth Social.

Tiltaket er et svar på at den canadiske delstaten Ontario har økt prisen på sine leveranser av strøm til USA med 25 prosent.

I en lengre melding krever Trump at Canada opphever «antiamerikanske jordbrukstoller» på ulike amerikanske meieriprodukter og kaller disse tollene for «skandaløse».

Les også: Fnyser av Donald Trump: – Putin skjønner at det er en hul trussel (+)

– Nasjonal krise

Trump skriver også at han innen kort tid vil erklære en nasjonal krisesituasjon i områdene som blir rammet av prisøkningen på strøm fra Ontario.

I tillegg truer han med å øke tollen på importerte biler fra Canada betydelig hvis ikke nabolandet opphever sine toller mot USA.

Han hevder at dette kommer til å føre til at Canadas bilindustri blir stengt for godt.

– Disse bilene kan lett lages i USA, skriver han.

– Kunstig grense

USAs president gjentar også at den eneste fornuftige løsningen er at Canada blir innlemmet i USA som den 51. delstaten.

– Den kunstige grensen som ble trukket for mange år siden, vil endelig forsvinne, og vi vil ha verdens tryggeste og vakreste land. Og deres strålende nasjonalsang, «O Canada», vil bli spilt fortsatt, men nå vil den representere en STOR og MEKTIG STAT innenfor den største nasjonen verden noensinne har sett, skriver Trump.

Les også: Trump, Europa og spillet om Nato: – Han ryster dere ut av sløvheten (+)