To grupper tar på seg ansvaret etter cyberangrep mot Elon Musks X

Hackergruppen Anonymous påtok seg ansvaret for cyberangrepet mot X mandag. Gruppen skriver i et innlegg at de «slåss mot fascismen som har slått rot i USA», og at makten til Donald Trump og Elon Musk har gått dem til hodet.

Gruppen Dark Storm har også tatt på seg ansvaret. Det skriver de i et innlegg på Telegram. Gruppen støtter palestinerne i krigen i Midtøsten.

X, som eies av Elon Musk, var nede flere timer mandag under angrepet. Musk selv har hevdet at angrepet kom fra IP-adresser i ukrainaområdet.