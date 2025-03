Säpo: Betydelig risiko for at Sveriges sikkerhetssituasjon blir verre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag la det svenske sikkerhetspolitiet fram sin vurdering av sikkerhetssituasjonen i 2024 og 2025.

De betegner sikkerhetssituasjonen som alvorlig og risikoen for ytterligere forverring som betydelig.

– Det kan skje på måter som er vanskelige å forutse, sier Säpos leder Charlotte von Essen.

Russland største trussel

Säpo viser blant annet til at det kan finne sted sabotasjehandlinger mot svensk infrastruktur.

I år som tidligere år er det Russland som trekkes fram som den største faren for svensk sikkerhet.

– Russland er den største trusselen, heter det i rapporten.

– Cyberangrep er et viktig redskap i fremmede makters verktøykasse, og det er ofte vanskelig og til tider helt umulig å fastslå hvem som står bak, sier von Essen.

Radikaliserte unge

Säpo hevet i august 2023 trusselnivået til fire av fem og mener fortsatt at det er stor risiko for at det kommer til å bli begått terrorangrep i Sverige.

– Men Sverige er ikke lenger i samme grad som tidligere i fokus i terroristorganisasjonenes propaganda, konstaterer von Essen.

Hun gir derimot uttrykk for bekymring over at mange unge lar seg radikalisere.

– Det er en økning av unge som blir radikalisert på nettet, og som lar seg fascinere av vold snarere enn ideologi, sier hun.

