Mann pågrepet for uaktsomt drap etter skipskollisjonen i Nordsjøen

Det opplyser politiet i Humberside tirsdag.

Det Portugal-registrerte konteinerskipet Solong kolliderte med den USA-registrerte oljetankeren Stena Immaculate rett før klokka 11 norsk tid mandag.

– Etter undersøkelser foretatt av min gruppe, har vi pågrepet en 59 år gammel mann på mistanke om grovt uaktsomt drap i forbindelse med kollisjonen, sier politiets talsperson Craig Nicholson i en uttalelse.

Den mistenkte mannen navngis ikke, og det er ikke kjent hva mistanken konkret er begrunnet i, ut over at letingen etter et savnet besetningsmedlem fra Solong ble avsluttet uten resultat tirsdag.

36 andre besetningsmedlemmer fra de to skipene ble reddet i land etter kollisjonen, og en av dem er innlagt på sykehus med skader.

Fortsatt brann

– Et omfattende arbeid er allerede utført, og vi jobber tett med våre partnere for å forstå hva som har hendt, og å gi støtte til alle som er berørt, heter det videre i uttalelsen ifølge Sky News.

Ifølge britiske havnemyndigheter brant det tirsdag fortsatt i tankskipet og konteinerskipet som kolliderte utenfor Hull på østkysten av England.

Tankskipet var chartret av det amerikanske forsvaret og hadde ifølge Lloyd’s List Intelligence rundt 220.000 fat med svært brennbart flydrivstoff om bord.

Lloyd’s List Intelligence har også oppgitt at konteinerskipet hadde 15 beholdere med det svært giftige stoffet natriumcyanid i lasten, men dette ble tirsdag avvist av skipets eier.

– Vi kan bekrefte at det ikke fins konteinere om bord som inneholder natriumcyanid, heter det i en kunngjøring fra Ernst Russ tirsdag.

– Ut av det blå

– Det er usannsynlig at Solong vil holde seg flytende, sa Storbritannias sjøfartsminister Mike Kane da han orienterte Parlamentet om saken tirsdag.

Han føyde til at myndighetene arbeider for å få klarhet i hva slags last som var om bord.

CBS News har snakket med en av mannskapet om bord i Stena Immaculate, som forteller om den dramatiske kollisjonen.

– Et massivt skip kom ut av det blå, forteller mannen.

Ifølge ham virket det som om ingen sto på brua til konteinerskipet, som fortsatte å gå framover i kanskje 10 minutter etter sammenstøtet.

Uklar årsak

Årsaken til kollisjonen er fortsatt uklar, men en talsmann for britenes statsminister Keir Starmer sier at det for øyeblikket ikke foreligger opplysninger som tyder på at kollisjonen var en kriminell handling.

Amerikanske og portugisiske myndigheter har innledet etterforskning ettersom de to skipene var registrert i disse landene, opplyser Storbritannias boligminister Matthew Pennycook.

– Vi er selvsagt svært oppmerksomme på de potensielle miljøkonsekvensene, sier han.

– De gode nyhetene er at dette ikke er det samme som et utslipp av råolje, sier Ivor Vince i ASK Consultants, som er spesialister på miljørisiko.

– Mesteparten av det vil fordampe ganske raskt, og det som ikke fordamper, vil raskt brytes ned av mikroorganismer, sier han.

