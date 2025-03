Israel høster kraftig kritikk etter å ha kuttet strømmen til Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saudi-Arabias utenriksdepartement «fordømmer på det sterkeste» Israels kutting av strømforsyningen til Gaza, og Qatar kaller det «et åpenlyst brudd på internasjonal humanitærrett».

En talsmann for utenriksdepartementet i Jordan kaller Israels beslutning en klar videreføring av en politikk som går ut på å beleire og sulte palestinerne i Gaza.

FN advarer også mot de humanitære konsekvensene, og det samme gjør Storbritannia, som er «dypt bekymret» over den israelske regjeringens beslutning.

Våpenhvile

Den første fasen av våpenhvilen mellom Israel og Hamas utløp 1. mars. Israel krever at første fase forlenges, og at flere gisler løslates, og forsøker å legge press på Hamas ved å stanse nødhjelpssendinger og kutte strømmen.

Hamas avviser Israels krav og fastholder at fase to av våpenhvilen først må tre i kraft, og at flere gisler da vil bli løslatt som avtalt.

Hamas anklager også Israel for gjentatte brudd på våpenhvilen. Bare det siste døgnet ble fire mennesker drept i israelske droneangrep i Gaza.

Små følger

For flesteparten av Gazas innbyggere har Israels strømkutt hittil fått små følger.

– Hvilken elektrisitet. Det er jo ingen, sier 40 år gamle Mortaja.

Store deler av Gaza strømnett er ødelagt i israelske angrep, og innbyggerne har derfor vært avhengige av aggregater og solcelleanlegg.

Drikkevann

Israel gjenopprettet i november strømforsyningen via en av tolv tidligere høyspentledninger slik at Gazas største anlegg for avsalting av sjøvann kunne restartes.

Anlegget ligger utenfor Deir el-Balah og har bare sporadisk vært i drift gjennom krigen. I forrige uke skyndte de ansatte seg med å fylle drikkevannstankene før strømmen ble kuttet.

Ifølge FN er rundt 600.000 mennesker i Gaza avhengige av drikkevann fra dette anlegget.

