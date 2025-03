Filippinenes ekspresident pågrepet på ordre fra ICC

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

79 år gamle Duterte ble pågrepet på flyplassen i Manila tirsdag etter et besøk i Hongkong.

ICC har etterforsket Filippinenes brutale kampanje mot narkotikaomsetning, som ifølge menneskerettsgrupper kostet titusenvis av liv i Dutertes regjeringstid mellom 2016 og 2022.

De fleste ofrene var fattige filippinere som ble drept av politifolk, leiemordere og borgervern, ofte uten at det forelå beviser for at de var involvert i narkotikakriminalitet.

Duterte oppmuntret til kampanjen og lovet straffrihet for gjerningspersonene. Ifølge ICC mistenkes han for forbrytelser mot menneskeheten.

Varetekt

– Tidlig tirsdag morgen fikk Interpol i Manila den offisielle arrestordren fra ICC. Han er foreløpig i myndighetenes varetekt, heter det i en uttalelse fra myndighetene i landet.

Duterte trakk Filippinene fra ICC i 2019, men to år senere innledet domstolen likevel formell etterforskning. Den ble stanset få måneder senere etter at Manila lovet å gjenåpne flere hundre drapssaker.

Bare ni politifolk er siden dømt for drap på mistenkte kriminelle, og i juli 2023 gjenopptok ICC-etterforskningen.

Ferdinand Marcos jr. overtok som president etter Duterte i 2022 og har ikke noe godt forhold til forgjengeren.

Marcos har ikke meldt Filippinene inn i ICC igjen, men hans administrasjon har sagt seg villig til å samarbeide med domstolen.

Angrer ikke

Duterte kommenterte anklagen fra ICC under et møte med filippinske gjestearbeidere i Hongkong søndag.

Den tidligere presidenten omtalte da ICCs etterforskere som «horesønner», men sa samtidig at han ikke ville motsette seg pågripelse.

– Jeg gjorde det jeg måtte gjøre. Tro hva dere vil, men jeg gjorde det for landet mitt, sa han i oktober, og understreket at han slett ikke angret eller beklaget beslutningene han tok.

Duterte er fortsatt populær blant mange filippinere som støtter hans hardhendte politikk overfor kriminelle. Han er også fortsatt en politisk maktfaktor og forsøker å bli gjenvalgt som ordfører i byen Davao i mai.