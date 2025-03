EU-leder ber om kraftig forsvarssatsing fra medlemslandene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Illusjonens tid er nå forbi. Europa må ta større eierskap over eget forsvar, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Til et møte i EU-kommisjonen sier hun at Europas sikkerhet er vaklende, og at man ikke lenger kan støtte seg på full støtte fra USA.

– Vi kunne alle ønske at vi levde i fredeligere tider, men jeg er trygg på at hvis vi slipper løs vår industrielle makt, så kan vi avskrekke dem som vil skade oss, sa von der Leyen.

Det er ikke første gang EU-lederen ber europeiske land trappe opp. Etter toppmøtet i London 2. mars tok hun også til orde for et krafttak, og forrige uke la hun fram en opprustningsplan på opp mot 800 milliarder euro.

