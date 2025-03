Ekspert om våpenhvileforslag: Uheldig tidspunkt for Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Den ukrainske delegasjonen var nok villig til å gå forholdsvis langt for å oppnå dette resultatet. Men de hadde nok samtidig visse grenser, og det betyr at når vi nå ser ut til å ha fått et forholdsvis positivt resultat, var ikke USAs forslag helt urimelige, sier Bukkvoll til NTB.

Etter samtaler mellom Ukraina og USA i Saudi-Arabia tirsdag har USA gått med på å gjenoppta våpenstøtte til og etterretningssamarbeid med Ukraina. Samtidig har USA fått støtte til en 30 dagers våpenhvile mellom Ukraina og Russland, et forslag landet nå skal presentere til russiske myndigheter.

– Våpenstøtten har de ikke rukket å savne ennå, men etterretning har de savnet. Det kan få umiddelbare konsekvenser, og det viktigste for Ukraina var nok etterretningssamarbeidet, sier FFI-forskeren.

– Et veldig lite skritt

Han omtaler våpenhvileforslaget som et lite steg, ettersom ingen store substansielle spørsmål er blitt diskutert mellom Ukraina og Russland.

– Det er et veldig lite skritt. Samtidig er det naturlig nok slik slike prosesser begynner.

Han ser ikke bort fra at Russland godtar våpenhvileforslaget, men legger til at det kommer på et uheldig tidspunkt.

– Russland har gjort en viss framgang mot den ukrainske okkupasjonen i Kursk. De skulle nok gjerne ventet med en slik våpenhvile i håp om å få ukrainerne helt ut av regionen.

Uforutsigbare amerikanere

Ukraina har siden i fjor sommer okkupert deler av den russiske regionen Kursk. At våpenhvilen omfatter alle deler av konflikten, ser Bukkvoll på som en fordel med tanke for ukrainerne i Kursk, siden de da kan benytte anledningen til å styrke sin stilling der.

– Jeg tror kanskje at for den ukrainske ledelsen framstår USA kanskje litt mer som en nøytral part enn de har gjort de siste ukene, der det har virket veldig som Trump er på Russlands side.

Samtidig sier han både Ukraina og Russland vet at dagens amerikanske administrasjon kan være uforutsigbar, og derfor er forsiktig med å tolke for mye inn i det som har skjedd.

