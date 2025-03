Dommer stanser utvisning av palestinsk studentleder fra USA

Dommer Jesse M. Furman skriver at Khalil må bli værende i USA for å «opprettholde domstolens jurisdiksjon» mens domstolen vurderer å begjære ham løslatt. Det er satt opp et rettsmøte i en føderal domstol i New York onsdag, melder NBC News. Også Reuters omtaler ordren.

Khalil ble pågrepet lørdag som følge av en ordre fra president Donald Trump, som krever at utenlandske studenter som deltar i såkalt ulovlige demonstrasjoner, skal utvises fra USA.

I et intervju rett før pågripelsen ga Khalil uttrykk for bekymring og sa at han fryktet pågripelse fordi han snakket med medier.

Ifølge Khalils advokat Amy Greer skjedde pågripelsen etter ordre fra amerikansk UD, som opplyser at Khalil fratas studentvisumet. Khalil er innvilget såkalt grønt kort, permanent oppholdstillatelse i USA, men Greer har fått beskjed om at han vil bli fratatt dette.

Pågripelsen er «i tråd med president Trumps presidentordre som forbyr antisemittisme», sier en talsperson for DHS. DHS skrev at Khalil ble pågrepet fordi han har «ledet aktiviteter knyttet til Hamas», men utdypet ikke dette.

Khalil selv bestrider anklagen.

– Det er fremmet rundt 13 anklager mot meg, de fleste av dem som følge av innlegg i sosiale medier som jeg ikke hadde noe med å gjøre, sa han i et intervju i forrige uke.

Pågripelsen av Khalil er den første kjente pågripelsen i sitt slag som følge av Trumps løfte om å slå hardt ned på studenter som demonstrerer mot Israel.