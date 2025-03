Barth Eide med kraftig kritikk av Israel etter strømstans til Gaza

– Israels blokkering av nødhjelp og stans av strøm til Gaza er uakseptabel, og bryter med Israels forpliktelser i henhold til folkeretten, heter det i en uttalelse fra Eide (Ap).

Han skriver også at strømstansen, som har vart siden søndag, rammer den palestinske befolkningen i Gaza hardt fordi strømmen blir brukt til vannrensing.

– Dette fører blant annet til at avsaltingsanlegg ikke får produsert rent vann slik som tidligere. Strøm er også nødvendig for produksjon av mat og drift av sykehus, sier han.

Den første perioden av våpenhvilen mellom Hamas og Israel utløp lørdag for halvannen uke siden. Dagen etter stengte Israel grensen for nødhjelp. Siden da har situasjonen vært kritisk, fastslår Eide.

– Det aller viktigste nå er å sørge for at våpenhvilen fortsetter, med permanent våpenstillstand, frigivelse av gisler, militær tilbaketrekking og mulighet for å starte gjenoppbygging, understreker han.

Uttalelsen kommer samtidig som Israel har sendt en forhandlingsdelegasjon til Qatars hovedstad Doha, men uten at det er ingen tegn til noe gjennombrudd.

Eide ber innstendig om at USA, Egypt og Qatar fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt våpenhvile. Han ber også om at gislene blir frigitt, og at det skjer på en verdigere måte enn før. I tillegg ber han om militær tilbaketrekking slik at gjenoppbyggingen av Gaza kan starte.

– Norge støtter den arabiske gjenoppbyggingsplanen. Palestinerne må selv få styre og kunne bo trygt i sitt eget land, sier han.

Les også: Angrepet i Moskva: – Viser at Ukraina er i stand til å holde fortet (+)

Les også: Espen Nakstad fem år etter: – Håper det blir lenge til vi får en ny global pandemi (+)

Les også: Flere frykter å falle ut av jobb: – En tragedie for Norge (+)