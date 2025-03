Avgått svensk sikkerhetsrådgiver tiltalt – glemte hemmelige dokumenter

Det skriver Dagens Nyheter tirsdag.

Ifølge tiltalen kan personen som fant dokumentene, knyttes til «det voldsfremmende ekstremistiske miljøet». Dokumentene dreide seg om rikets sikkerhet og forsvaret.

Landerholms advokat Johan Eriksson sier at hans klient avviser straffskyld.

– Han stiller til og med spørsmål ved om det han anklages for, er kriminalisert, sier Eriksson i en skriftlig kommentar til nyhetsbyrået TT.

– Ulåst skap

Hendelsen skjedde i mars 2023 da Landerholm glemte flere dokumenter i et skap på et konferansehotell i Kungsängen i Sverige. Han har tidligere oppgitt at dokumentene ble glemt i et låst skap, men ifølge tiltalen var det ulåst.

I slutten av januar måtte han gå av som følge av saken, som ble avslørt av Dagens Nyheter.

Avisen har også skrevet om flere episoder der Landerholm skal ha vært uforsiktig. Blant annet skal han ha glemt en notatblokk hos Sveriges Radio. En annen gang skal han ha glemt en mobiltelefon i den ungarske ambassaden.

Dro til Georgia

Personen som fant dokumentene på konferansehotellet, skal ha reist fra Sverige. Ifølge Dagens Nyheter er hun nå i sitt hjemland Georgia. Noen måneder etter funnet skal hun ha mottatt 15.000 kroner fra «en person som kobles til ledersjiktet i et voldsfremmende islamistisk miljø».

Landerholm er barndomsvenn av statsminister Ulf Kristersson, som håndplukket kameraten til rollen som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

