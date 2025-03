Angrepet i Moskva: – Viser at Ukraina er i stand til å holde fortet

– Det er opplagt at når man vet datoen for et slikt møte og vet hva man skal snakke om, så er det et klart signal. Droneangrepet i Moskva viser at Ukraina fortsatt er i stand til å holde fortet, for å si det på den måten.

Det sier Nupi-forsker og Ukraina-ekspert Jakub M. Godzimirski til Dagsavisen.

Han snakker om Ukrainas samtaler med USA i den saudiarabiske byen Jeddah denne uka, og de massive droneangrepene i Russlands hovedstad natt til tirsdag.

To mennesker er døde og flere er skadet som følge av det ukrainske angrepet, skriver det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Ukraina har til og med vist at de kan angripe utenfor landets grenser. Det er et signal til både Ukrainas befolkning, de allierte og de som skal forhandle om å få en slutt på denne krigen, mener Godzimirski.

– Et ganske desperat spill

Julie Wilhelmsen er også forsker i Nupi. Hun er leder for forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Wilhelmsen peker på at USA har stanset både våpenleveranser og deling av etterretningsinformasjon med Ukraina.

– Det er et ganske desperat spill på gang i selve krigen. De siste dagene har vi sett at Russland benytter seg av USAs våpen- og etterretningsstans. I Kursk for eksempel rykker Russland enklere fram, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen. (Heiko Junge/NTB)

– De har også gjennomført massive angrep mot Ukraina igjen. Det er et forsøk på å gi seg selv en enda sterkere forhandlingsposisjon, dersom forhandlingen kommer opp og står – hvilket jeg synes den ser ut til å gjøre.

Hun skildrer en kritisk tilstand for Ukraina.

– Det samme gjelder for Ukraina, som rammet Moskva-regionen med store droneangrep natt til 11. mars. Det er en ganske desperat situasjon, og det er veldig viktig å vise at de kan ramme Russland og at de klarer seg forholdsvis godt.

– Samtidig har de signalisert med all tydelighet at de trenger den amerikanske støtten i ryggen, og i enda større grad hvis de skal inn i en forhandlingssituasjon.

Kan presses til å gi fra seg territorier

En potensiell fredsforhandling med Russland er trolig langt unna, men denne uka møtes ukrainske og amerikanske diplomater i Saudi-Arabia. Fra Ukraina stiller forsvarsminister Rustem Umerov, utenriksminister Andrij Sybiha og rådgiver Andrij Jermak.

USAs delegasjon består av utenriksminister Marco Rubio, sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og Midtøsten-diplomat Steve Witkoff.

I forkant av møtet har Rubio uttalt at Ukraina må gi fra seg territorier for å få slutt på krigen.

– Det er egentlig ikke så kontroversielt, mener Wilhelmsen og utdyper:

– Det Zelenskyj sa allerede i høst var at det ikke var utenkelig for Ukraina å de facto akseptere at deler av landet forblir under russisk okkupasjon.

USAs utenriksminister Marco Rubio. (SAUL LOEB)

Hun forklarer videre:

– Det de ikke vil akseptere er en formell anerkjennelse av territoriene som del av den russiske staten. Men at Ukraina midlertidig blir nødt til å gi opp deler av territoriet midlertidig, det har egentlig Zelenskyj selv vært inne på.

– Det mest kontroversielle er at USA ikke er villige til å bidra til en sikkerhetsgaranti for Ukraina. Når USA tar vekk etterretningskapabiliteten de har bidratt med, slik de har gjort de siste dagene, ser vi hva som skjer.

Wilhelmsen legger vekt på at Ukraina fortsatt er avhengige av USAs hjelp.

– Det illustrerer hvor viktig det er for Ukraina at USA fortsatt bistår dem. Det er jo også grunnen til at Zelenskyj har måttet gå tilbake på den avvisningen av Trumps mineralavtale han ga i Det hvite hus forrige fredag.

– Tvungne omstendigheter

Godzimirski sier følgende om Rubios uttalelse:

– Det er i så fall under tvungne omstendigheter at de går med på det, men det er mange forskjellige måter å gi opp kontroll på territorier, sier han.

Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

Forskeren har fulgt internasjonal sikkerhetspolitikk i flere tiår.

Han fokuserer også på at Ukraina ikke kommer til å akseptere en formell anerkjennelse av den russiske staten.

– Man kan for eksempel innse at det å bruke militær makt for å få tilbake kontrollen ikke er noe som kan gi noe tilbake med dagens rammer. Man kan også godta realitetene på bakken, men samtidig si at man ikke anerkjenner innlemmelsene av territoriene fra russisk side juridisk, sier Goszimirski.

Uten Zelenskyj og Trump

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er til stede i Saudi-Arabia, men skal ikke delta i samtalene med den amerikanske delegasjonen. Det skal heller ikke USA-president Donald Trump.

– Vi har nylig sett at det å forhandle på åpen scene kan by på mange utfordringer. Det er best at dette foregår bak lukkede dører og at dette er folk som snakker litt mer med hverandre, sier Godzimirski og sikter til skandalemøtet mellom Zelenskyj og Trump i Det hvite hus 28. februar.

– Vi ser at det er flere fra ukrainsk side som skal være med på disse samtalene, og samtidig er utenriksminister Rubio og sikkerhetsrådgiver Waltz der fra USA. De to sistnevnte er sannsynligvis mer innstilt på å oppnå en løsning som er mer fordelaktig for Ukraina enn det J.D. Vance og Trump selv er, mener Godzimirski.

På vei inn i møtet uttalte den ukrainske stabssjefen Andrij Jermak at de var klare for å gjøre alt for å oppnå fred.

Ukraina har også på forhånd sagt at de vil foreslå en våpenhvile som gjelder for Svartehavet. Det vil føre til tryggere skipsfart, mener Ukraina.

– Alle lurer jo på hva Trumps uberegnelige strategi innebærer for Ukraina. Det har ikke sett bra ut. Det han har sagt er at han skal få Russland og Ukraina til bordet og det har han jo faktisk oppnådd. I neste rekke blir det viktige spørsmålet hva Trump kan love Zelenskyj at han vil presse Putin på, sier Nupi-forsker Wilhelmsen om møtet i Jeddah.

– Skal sikkert presse USA

For tre uker siden var Saudi-Arabia vertskap for samtaler mellom Russland og USA. Der ble landene enige om å arbeide for å avslutte krigen. Da var ikke Ukraina invitert til forhandlingene.

– Jeg tolker det dit hen at de første forhandlingene mellom Russland og USA i februar først og fremst handlet om å åpne kommunikasjonen mellom de to tidligere supermaktene. Jeg tror ikke man forhandlet veldig mye om Ukraina i disse samtalene, mener Godzimirski og fortsetter:

– Nå vil Ukraina og USA snakke om faktorer som er direkte relatert til krigen. Da må vi regne med at de skal forhandle om hva Ukraina kan godta som en del av denne løsningen, og kanskje at de kanskje får vite hva Russlands posisjon er i denne konteksten nå.

Godzimirski tror også at partene kommer til å diskutere eventuelle sikkerhetsgarantier fra USAs side. Formålet med møtet mellom Zelenskyj og Trumps møte 28. februar var å signere den mye omtalte mineralavtalen, som skulle gi Ukraina sikkerhetsgarantier.

Avtalen ble ikke signert, og Zelenskyj forlot Det hvite hus tidligere enn planlagt.

– Ukraina skal sikkert prøve å presse USA til å komme med en del lovnader, slik at de kan styrke sin forhandlingsposisjon i forkant av et eventuelt møte med russisk delegasjon.

