Zelenskyj har ankommet Jeddah for samtaler med USA

En av deltakerne i Zelenskyjs delegasjon bekrefter mandag ettermiddag at de har landet i den saudiarabiske byen.

Samtalene mellom USA og Ukraina skal holdes tirsdag, og temaet er blant annet hvorvidt Ukraina fortsatt skal få amerikansk militærstøtte i krigen mot Russland.

President Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff opplyste i forrige uke at det skal diskuteres et rammeverk for en fredsavtale mellom Ukraina og Russland under møtet.

Den amerikanske delegasjonen ledes av utenriksminister Marco Rubio.

Før samtalene skal både Rubio og Zelenskyj møte Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

