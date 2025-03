Trump sier USA «så godt som» deler etterretning med Ukraina igjen

På spørsmål om han vil vurdere å gjøre om på stansen i deling av etterretningsinformasjon, svarte Trump søndag at «Vi har så godt som gjort det», melder Reuters ifølge Ritzau.

CIA-direktør John Ratcliffe sa onsdag at USA stanset delingen av etterretning og militær informasjon med Ukraina. Amerikanerne sa da at de ville dele informasjon med andre allierte, som Storbritannia, med pålegg om at de ikke får dele det videre til Ukraina. Videre het det at beslutningen kunne bli revurdert.

Etterretningsstansen kom etter at USA besluttet å stanse våpenleveranser til Ukraina.

Trump sa videre søndag at han forventer framgang i samtaler mellom amerikanske og ukrainske utsendinger i Saudi-Arabia tirsdag.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre stor framgang denne uka, sa Trump. Trump sa også at han tror Ukraina vil undertegne den mye omtale mineralavtalen, men at «jeg vil at de skal ønske fred».

– De har ikke vist det i den graden de bør, sa Trump.

