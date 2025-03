SOHR: Nesten 1000 sivile drept av syriske sikkerhetsstyrker siden torsdag

Antall «sivile martyrer som har blitt likvidert, er 973, inkludert kvinner og barn», melder SOHR søndag kveld. Gruppa melder videre at det pågår drap, henrettelser og aksjoner med mål om etnisk rensing.

SOHR meldte i en oppdatering søndag ettermiddag at mer enn 1300 mennesker var drept, minst 830 av dem sivile.

Det har pågått harde kamper i kystprovinsen Latakia og naboprovinser siden torsdag mellom syriske sikkerhetsstyrker og alawitt-grupper som er lojale til regimet til den styrtede presidenten Bashar al-Assad.

Mange av innbyggerne i området er alawitter fra den samme sjiamuslimske minoriteten som Assad-familien, som styrte Syria med jernhånd i over 50 år.

Flyktninghjelpen i Syria uttalte søndag at den frykter at den sekteriske volden kan få fredsprosessen til å spore av. FN reagerer kraftig og sier det er «ekstremt urovekkende» at hele familier er drept i det nordvestlige Syria.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk krever at volden stanser umiddelbart, at drapene blir etterforsket, og at de ansvarlige blir stilt til ansvar.

Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa oppfordrer folk til å leve sammen i fred og har lovet å straffe de ansvarlige.