Propalestinsk protestleder pågrepet i USA

Det skjer etter at USAs president Donald Trump har sagt at studenter fra utlandet som deltar i såkalt ulovlige demonstrasjoner i USA, vil bli sendt ut av landet.

Palestinske Mahmoud Khalil har vært en leder for protestbevegelsen som oppsto på Columbia-universitet i New York.

Han ble pågrepet lørdag av betjenter fra departementet for innenriks sikkerhet (DHS), ifølge foreningen Student Workers of Columbia.

Pågrepet på ordre fra regjeringen

Khalils advokat Amy Greer har fått opplyst fra myndighetene at pågripelsen skjer etter ordre fra utenriksdepartementet om at Khalil fratas studentvisumet.

Da Greer så sa at Khalil har permanent oppholdstillatelse, et såkalt grønt kort, fikk hun beskjed om at de da ville frata ham det i stedet, sier hun til AP.

Pågripelsen er «i tråd med president Trumps presidentordre som forbyr antisemittisme», sier en talsperson for DHS.

Den er den første kjente pågripelsen som kommer som følge av Trumps lovnader om å slå hardt ned på studenter som har demonstrert mot Israels krigføring på Gazastripen.

Khalil tok mastergrad i internasjonal politikk forrige semester og forhandlet med universitetet på vegne av studentdemonstranter om å legge ned teltleiren på skolen i fjor vår.

Det var slike demonstrasjoner på mange universiteter i USA i fjor vår, og Trump-administrasjonen hevder at dem som deltok, har gitt fra seg retten til å være i USA ved å støtte Hamas.

Skal ha truet kona med pågripelse

Ifølge Greer skal betjentene også ha truet med å pågripe Khalils kone, en amerikansk statsborger som er gravid i åttende måned.

Hun sier de først fikk beskjed om at Khalil er på et interneringssenter i New Jersey, men at han ikke var der da kona forsøkte å besøke ham søndag. Søndag kveld visste hun ikke hvor han er.

– Vi har ikke klart å få flere detaljer om hvorfor han er pågrepet. Dette er en klar eskalering. Administrasjonen følger opp truslene sine, sier hun til AP.

Utenriksminister Marco Rubio har delt nyhetsbyrået APs sak om pågripelsen på X og skriver i en kommentar at Trump-administrasjonen vil «ta visum og/eller grønne kort fra Hamas-støttespillere i USA, slik at de kan bli deportert».