Nord-Korea tester raketter som svar på sørkoreansk militærøvelse

Meldingene om mandagens rakettest kom få timer etter at det sørkoreanske forsvaret innledet sin årlige militærøvelse i samarbeid med amerikanske styrker.

Ifølge forsvarsledelsen i Seoul ble rakettene skutt opp fra Hwanghae-provinsen i Nord-Korea, men det er ikke kjent hvilken type det var snakk om eller hvor langt de gikk.

Nord-Korea anser de felles militærøvelsene mellom Sør-Korea og USA for å være invasjonsøvelser.

Årets øvelse skal etter planen pågå i elleve døgn og omtales av regjeringen i Pyongyang som 1 «farlig og provoserende». Øvelsen øker også risikoen for væpnet konflikt på Koreahalvøya, heter det.

Torsdag ble rundt 30 mennesker såret da to sørkoreanske kampfly ved en feil slapp åtte kraftige MK-82-bomber over et sivilt område i landsbyen Pocheon nær grensa til Nord-Korea.